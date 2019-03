Dia reitera que su plan es el único viable y que el de Fridman no ofrece soluciones eficaces

En concreto, el consejo, tras comparar ambas 'hojas de ruta', ha asegurado en un comunicado que el de Fridman, que cuenta con el 29% del capital social de Dia, no proporciona soluciones eficaces e inmediatamente ejecutables a los desafíos a los que se enfrenta la compañía en el corto plazo. Además, considera que la ampliación de 500 millones de euros propuesta por L1 Retail "aboca a la empresa a la disolución o al concurso de acreedores".

De esta forma, reitera que si los accionistas no aprueban el plan de la compañía y LetterOne no consigue el control de la cadena de supermercados, podría no haber ninguna alternativa viable para la compañía más allá de una "restructuración financiera completa, la insolvencia o la disolución".

El consejo ha argumentado que la propuesta de LetterOne no solventa algunos problemas fundamentales de la firma, como la solución en tiempo y forma a la situación actual de patrimonio neto negativo para evitar la potencial declaración de insolvencia y disolución, así como los vencimientos de deuda del 31 de mayo o el vencimiento de los bonos de julio en el caso de que la OPA no se liquide satisfactoriamente con anterioridad a dicha fecha.

Sin embargo, el órgano rector, liderado por Borja de la Cierva, ha subrayado que su plan sí que ofrece una "solución completa" a los problemas inmediatos como la solución al patrimonio neto negativo a través de la ampliación de capital, la modificación y extensión de toda la deuda bancaria antes del vencimiento del 31 de mayo, además de asegurar fondos para afrontar el repago de los 306 millones de euros de bonos de julio y proporcionar liquidez adicional a través del acceso a instrumentos de deuda no dispuestos suministrados por los bancos actuales.

De esta forma, el consejo entiende que la cadena de supermercados ha abordado sus desafíos de "manera proactiva, buscando en el difícil entorno competitivo modelos y conceptos ganadores".

El equipo liderado por Borja de la Cierva ha trabajado en este tiempo en crear un comité de estrategia que ha presentado el plan estratégico 'El Nuevo Dia', que busca transformar la oferta comercial con el objetivo de situar la calidad, los precios competitivos y la proximidad en el foco.

TIENDE LA MANO A FRIDMAN PARA COLABORAR

Además, han llevado a cabo cambios "fundamentales" en su equipo directivo con gestores de primer nivel y De la Cierva ha trabajado junto a asesores externos para negociar e implementar un plan de refinanciación y recapitalización sostenible, que sujeto a la aprobación de los accionistas es, según la compañía, "totalmente ejecutable".

La cadena de supermercados ha recordado que en este tiempo se ha alcanzado un acuerdo con los bancos acreedores. Así, a principios de febrero, se amplió el acuerdo de las líneas de liquidez hasta 2023, todo condicionado a que se ejecute la ampliación de capital.

Por último, el consejo de administración, pese a considerar "irrealizable" el plan de LetterOne, vuelve a tender la mano y se muestra dispuesto a continuar trabajando con su máximo accionista "para colaborar y alcanzar una solución viable a largo plazo para la compañía".