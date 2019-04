Empresas

Dia adelanta un deterioro de sus ventas comparables del 4,3% en el primer trimestre

El consejo de administración de Dia ha avanzado una caída del 4,3% de las ventas comparables ('like for like') del 4,3% de la cadena de supermercados en el primer trimestre del año, según los datos provisionales adelantados por la compaía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).