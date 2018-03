DISCAPACIDAD. FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI DESARROLLARÁ CUATRO CURSOS INNOVADORES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

Fundación Juan XXIII Roncalli desarrollará cuatro cursos innovadores para la inserción laboral de personas con discapacidad, gracias a la convocatoria de Fundación ONCE en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.



Los cuatro cursos, que se impartirán entre abril y junio de este año y están dirigidos a personas con discapacidad menores de 30 años, son: Repostería, Cafetería y Bar, Jardines Verticales y Huertos Urbanos, y Actividades Auxiliares y de Comercio.

El Centro de Formación para el Empleo (CFE) de Fundación Juan XXIII Roncalli desarrollará una formación accesible, basada en metodologías y tecnologías innovadoras en el marco de la convocatoria 'Uno a Uno', de ayudas económicas de Fundación ONCE para proyectos de refuerzo de la empleabilidad de personas jóvenes con discapacidad del Programa Operativo de Empleo Juvenil de Fondo Social Europeo 2014-2020.

Gracias a esta iniciativa, el CFE impartirá cuatro nuevos cursos de formación totalmente gratuitos a 10 alumnos con discapacidad por curso, a los que se proporcionará aprendizajes técnicos especializados y adaptados a las demandas del mercado laboral. Los cursos constan de una parte teórica y de una parte práctica que se realizará en empresas.

CURSOS Y TEMÁTICAS

El curso básico de Pastelería es un programa formativo especializado en repostería y pastelería con las técnicas más novedosas del sector. Tiene como finalidad el aprendizaje de aprovisionamiento interno y conservación de pastelería, así como la pre-elaboración, elaboración y presentación en repostería.

En el curso de operaciones básicas de Restaurante y Bar, especializado en hostelería y restauración, se enseñarán las últimas tendencias en comida saludable, alimentos antioxidantes y alta coctelería sin alcohol.

Por lo que se refiere al curso de Jardines Verticales y Huertos Urbanos, estará especializado en soluciones verdes urbanas. Se trata de un modelo teórico-práctico que comprenderá, además de la impartición del curso teórico, la instalación de un jardín vertical formativo aplicando tres técnicas diferentes.

Finalmente, el curso de Actividades Auxiliares de Comercio es un programa formativo especializado en comercio, retail y logística que ofrece formación técnica especializada basada en el uso de simuladores y en entornos reales en actividades como preparar pedidos, manipular carretillas elevadoras y atención al cliente.

Con todos estos proyectos, Fundación Juan XXIII Roncalli persigue mejorar la empleabilidad y la inclusión de las personas jóvenes con discapacidad en áreas y sectores donde hay demanda de empleo.

PROGRAMA 'UNO A UNO'

El programa ‘Uno a Uno’ es una iniciativa de mejora de la empleabilidad para personas con discapacidad puesta en marcha por Fundación ONCE que cuenta con la cofinanciación del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo.

Un total de 103 asociaciones han sido seleccionadas para formar a 1.046 jóvenes con discapacidad de toda España, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El objetivo de ‘Uno a Uno’, que dispone de un presupuesto de 4,18 millones de euros, es la mejora directa de la empleabilidad de los jóvenes con discapacidad mediante la adquisición de las aptitudes y competencias necesarias.



