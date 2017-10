DISCAPACIDAD. EL SECTOR PÚBLICO, EL EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DESTACAN LA IMPORTANCIA DE LA RSE PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN LABORAL

- Durante una jornada celebrada en el CaixaForum de Madrid, organizada por la Fundación Bequal. El Centro Cultural CaixaForum de Madrid acogió este martes la jornada 'La Responsabilidad Social y la inclusión de la diversidad: Bequal, el sello que certifica la RS con las personas con discapacidad', en la que representantes del sector público, de la empresa privada y de organizaciones sociales han coincidido en la importancia de la responsabilidad social por parte de las empresas para impulsar la inserción laboral de las personas con discapacidad.

El encuentro fue organizado por la Fundación Bequal con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de las escuelas de negocio EOI, Esade, ESIC e IESE.

La inauguración de la jornada corrió a cargo del presidente de la Fundación Bequal, Luis Cayo Pérez Bueno, y de la directora general de Economía Social, Trabajo Autónomo y RSC del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero.

Pérez Bueno explicó que “todas las partes que creamos Bequal lo hicimos poniéndonos de acuerdo para crear una herramienta en forma de certificación, que sirviera para verificar que las organizaciones gestionan bien la diversidad en cuestión de discapacidad”.

A su juicio, se debe ayudar a liberar el potencial que tienen las personas con discapacidad. "Todavía existen limitaciones no deseadas. Si no hay restricciones podremos colaborar en la mejora de la sociedad, que es la tarea a la que estamos llamados”.

El también presidente del Cermi Estatal subrayó la importancia del “valor de la similitud”, es decir, “que todas las organizaciones se parezcan a la sociedad. La diversidad debe ser un valor y no una carga”. En su opinión, la inclusión es para las personas con discapacidad “dejar de estar en la periferia en la que históricamente hemos estado”.

Por su parte, Carmen Casero destacó la importancia del Sello Bequal y de las empresas privadas como generadoras de empleo para las personas con discapacidad, por lo que celebró que estuvieran presentes escuelas de negocio en la jornada. Así, según ha expuesto, “hay cosas difíciles de enseñar, entre las que está el sentimiento de contar con todas las personas y tener un producto que sea fruto de un trabajo inclusivo”. Eso sí, ha apuntado que la realidad muestra que es posible y que “si no se hace por la sensibilidad, que cada vez existe más, debe ser también por una mayor productividad”.

Coincidiendo además con la celebración del Día Internacional de Naciones Unidas que se celebra este martes, la directora general puso en valor el papel de la empresa privada “para lograr objetivos comunes como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030” y su contribución para que el Fondo Social Europeo sirva para favorecer cada vez más la inclusión laboral de las personas con discapacidad con el trabajo también de la administración y de organizaciones como Fundación ONCE.

En su intervención, Carmen Casero también resaltó que es necesario llegar por igual a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural y urgió a no dejar atrás la formación en nuevas tecnologías. A su juicio, no trabajar este punto “puede generar una quiebra en la integración de las personas con discapacidad”, debido a la importancia que cada vez más van a ir teniendo las TIC en el mercado laboral.

ADMINISTRACIONES INCLUSIVAS

Por otro lado, se celebró una mesa redonda en la que el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla, mostró su satisfacción comentando que “el INAP tiene el Sello Bequal, y hay pocas administraciones que lo tienen”.

En esta línea, declaró que “en la administración se incorpora por obligación legal a personas con discapacidad desde 1985. Cubrimos el porcentaje pero de forma desigual,, porque hay más personas con discapacidad en los niveles bajos que en los altos”, por lo que señaló que “es necesario otro enfoque, porque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos el mandato de crear administraciones inclusivas, y eso implica ir más allá”.

Mientras, la directora de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, indicó que “la contratación de personas con discapacidad es una inversión en capital humano, que debe estar presente en todas las sociedades y en todas las empresas. Además, hizo hincapié en que “no se trata de hacer filantropía”, sino que una empresa debe ganar dinero. “Con nuestro trabajo, nosotros hemos observado que las empresas que tienen personas con discapacidad obtienen en torno a un 3% más de beneficios”.

En este sentido, enumeró los beneficios de contratar a personas con discapacidad, “que van más allá de lo económico”, puesto que según explicó, “un empresario se suele interesar por las bonificaciones si ya está concienciado de contratar a personas con discapacidad”. Entre los valores que aportan las personas con discapacidad, Carcedo destacó la profesionalidad, voluntad de ser uno más, conocimiento y capacidad de superación, entre otras.

Por su parte, el director gerente de la Fundación Bequal, José Antonio Martín, expuso las claves de las certificaciones que otorga la entidad, que tienes tres niveles tras evaluar 69 indicadores, y cuya duración es de tres años. “Las empresas, o son responsables o no serán, y nosotros queremos ayudarles a alcanzar las tres R: responsabilidad, reputación y rentabilidad”.

La jornada también incluyó una ponencia impartida por Juan Manuel Cruz, director general del Área de Relaciones Laborales de Acciona, que fue presentado por el director de ‘Corresponsables’, Pablo Martín. El representante de Acciona enmarcó en 2004 el momento en el que se empezó a apostar por la sostenibilidad. Como ejemplo, recordó que en 2010 se fijaron como objetivo para 2015 alcanzar el 3% de trabajadores con discapacidad en plantilla, “y lo cumplimos con creces”.

“Una de las cosas que hemos exportado con gran éxito son las políticas de inclusión de las personas con discapacidad, habiendo además tenido la oportunidad de exportar nuestras prácticas”, manifestó, señalando además que “una empresa equitativa es siempre mejor que una que no lo es”. Asimismo, hizo hincapié en que si bien “un proceso de selección debe garantizar la elección del mejor talento, también ha de hacerlo sumando diversidad e igualdad”.

