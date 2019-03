El Corte Inglés apuesta por las experiencias para competir con el mundo 'online'

El Corte Inglés apuesta por ofrecer nuevas experiencias y sensaciones, ofreciendo espacios de realidad virtual, gimnasios, servicios personalizados, ocio y centros estéticos, en sus centros comerciales para potenciar la omnicanalidad e impulsar así el tráfico de clientes en sus grandes almacenes.

En concreto, el gigante de la distribución española dedica actualmente el 5% de la superficie de sus grandes almacenes a ofrecer diferentes experiencias a sus clientes. Así, apuesta por impulsar la omnicanalidad, uniendo las experiencias que se pueden vivir en la tienda física y el mundo 'online' con servicios como el 'click&express' o el 'click&collect'.

La compañía apuesta por la innovación ofreciendo servicios pioneros en sus centros con espacios diferenciados y únicos como sus nuevos conceptos gastronómicos, de ocio, relacionados con la tecnología, la salud, la belleza o la cultura, que les permite ofrecer servicios específicos del mundo 'online', gracias a contar con 94 centros repartidos por toda España.

El director de Ventas de El Corte Inglés, Arsenio de la Vega, ha reiterado la apuesta estratégica de la empresa a la hora de ofrecer experiencias en los centros. "Nuestra pelea es que las tiendas tengan los últimos productos y marcas. Queremos que se vivan experiencias y emociones, ofreciendo siempre el mejor servicio, algo que las compras 'online' no siempre dan". Es por donde tiene que crecer el negocio y el comercio", ha subrayado.

"Es complicado cuantificar la inversión que estamos realizando, pero son importantes en este aspecto y cada centro de El Corte Inglés, de los 94 que tenemos, cuenta con alguna experiencia. Estas acciones, además, generan tráfico en las tiendas y atraen a más clientes", ha subrayado.

Así, El Corte Inglés ofrece en sus centros casi 1.500 metros cuadrados de espacio de realidad virtual para experimentar sensaciones, además de contar como espacios de salud y belleza con más de 200 operadores como Hedonai, cinco spas, con más de 50 asesoras de imagen a través de su servicio de 'personal shopper', pista de kart, córners de limpieza gratuita de zapatillas o un servicio de estilismo de Nike, o, dos servicios de ITV para pasar la revisión del coche o ludotecas, entre otros.

De la Vega ha reconocido que la entidad busca alianzas con marcas de "prestigio". "No nos casamos con el primero que llega y buscamos empresas reconocidas y con productos reconocidos, siempre con los mejores operadores del mercado", ha reconocido el director de Ventas de El Corte Inglés, que ha señalado sobre el cierre de cuentas del grupo que el balance provisional ha sido "positivo".

De esta forma, entre las empresas con las que se han aliado destacan Samsung, que tiene en el centro de Callao su tienda más grande en España y la segunda de Europa, Nike, New Balance, con el que ha abierto 'Distrito by New Balance', el primer 'box' de entrenamiento que estará localizado dentro de un gran almacén en Valencia, Hedonai o Sanitas, entre otros.

ESPACIOS EXPERIENCIALES CON LALIGA DE FÚTBOL

Entre las principales novedades que presentan algunos de los centros de El Corte Inglés, en el marco de su patrocinio con LaLiga de fútbol, destacan los espacios experienciales en los centros de Castellana (Madrid), Nervión (Sevilla), Pintor de Sorolla (Valencia) y Cornellá (Barcelona). Unos espacios destinados no solo a los aficionados del fútbol, en el que los clientes pueden vivir actividades interactivas o conocer el funcionamiento del VAR.

"En la actualidad hay cuatro en España, pero confiamos en que vayan aumentando y ampliando su presencia en otros centros de El Corte Inglés. La idea es acercar el fútbol de la mano de El Corte Inglés", ha asegurado el director de Marketing de LaLiga, Juan Carlos Díaz.