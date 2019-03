Zamora Company, dueña de Ramón Bilbao, se refuerza en España con la distribución de Vranken-Pommery Monopole

En concreto, el acuerdo firmado incluye la distribución de referencias como las marcas de champán Pommery, Heidsieck & Co Monopole y Vranken, así como los vinos rosados Chateau La Gordonne (AOP Provence) y Domaine Royal de Jarras (Sable de Camargue) y los oporto Rozes & Vinos do Douro Terras do Grifo.

Además, Zamora Company distribuirá por primera vez en España la gama Pommery Brut Apanache, una enseña exclusiva para el canal de hostelería.

El grupo Vranken-Pommery Monopole, empresa familiar fundada por Paul-Francois Vranken en 1976, cuenta con presencia en más de 130 mercados y es el segundo elaborador de champán más importante del mundo y uno de los principales productores vitivinícolas de Europa.

Con casi 800 empleados y una facturación de más de 300 millones de euros en 2018, posee uno de los portafolios de marcas internacionales más relevantes del sector.

El director de marketing de Zamora Company España, Luis Atencia, ha señalado que incluir la gama de Vranken en su portafolio supone dar un "salto cualitativo" para la enseña. "Estamos hablando de una de las marcas más prestigiosas del mundo, lo que supone un paso más en nuestra estrategia de ofrecer al mercado una oferta marcada por la excelencia y el alto valor añadido para nuestros clientes", ha indicado.

El acuerdo suscrito permitirá a Zamora Company comercializar y distribuir estas referencias desde marzo, y convierte a la empresa en poseedora de uno de las carteras de marcas más completo del sector en España.

Zamora Company elevó un 3% sus ventas en 2018 tras cerrar el ejercicio con una facturación de 174 millones de euros y cuenta con un portafolio con más de 15 marcas, presencia en más de 80 países, 12 fábricas repartidas en España, Italia y República Dominicana y un total de 372 empleados.