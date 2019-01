Centenares de trabajadores de Vodafone secundan el primer paro contra el ERE

Según datos del sindicato STC, un total de 736 empleados se han concentrado entre las 12.30 y las 13.30 horas en Vodafone Plaza, la sede de la operadora en Madrid, al igual que han hecho otros cientos de trabajadores en el resto el resto de centros de trabajo que tiene la compañía en España.

Asimismo, informa de que las principales organizaciones sindicales en Vodafone continuarán con el proceso de movilizaciones contra el despido colectivo, para lo cual han convocado un nuevo paro parcial de 12.30 a 13.00 horas para el jueves 31 de enero.

Vodafone España comunicó el pasado 10 de enero a los representantes de los trabajadores la apertura de un procedimiento de despido colectivo "por razones económicas, productivas y organizativas" que afectará a un máximo de 1.200 empleados, el 23,5% de la plantilla.

La Mesa Negociadora del ERE se constituyó el 24 de enero y en ella compañía comunicó a los representantes de los trabajadores las condiciones, en las que se ofrece una indemnización de 32 días por año trabajado con un tope de 20 mensualidades y prejubilaciones a partir de los 56 años y con más de diez años de antigüedad.

La propuesta, que se negociará en próximas semanas, ha sido rechazada por los representantes de los trabajadores, que argumentan que no es la solución para la situación de la compañía, se oponen a las condiciones fijadas y piden que no afecte la reestructuración anunciada por la empresa no afecte al empleo.