Cellnex reivindica su capacidad para monetizar acuerdos de compartición de redes como el de Orange y Vodafone

El consejero delegado de Cellnex, Tobías Martínez, ha afirmado que la compañía mantiene una postura "proactiva" en la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento y ha mostrado su disposición a colaborar en futuro con los operadores de telecomunicaciones para ayudarles a monetizar sus alianzas de despliegue y compartición de redes, como la anunciada recientemente por Orange y Vodafone.

En un encuentro con la prensa antes de la junta general de accionistas, Martínez ha señalado que la empresa analiza muchas oportunidades de negocio y al final decide si ese proyecto encaja con su estrategia. "La compañía analiza todo, pero no por preguntar qué hora es significa que vayamos a montar una fábrica de relojes", ha remarcado.

En este sentido, el consejero delegado de Cellnex ha incidido en que se trata de un ejercicio de prioridades, pero también de coherencia, y ha remarcado que, aunque no digan inicialmente que no a nada, eso no significa que finalmente vayan a por ello.

Durante la junta de accionistas, Martínez ha añadido que Cellnex se mantiene "atenta y activa" en el proceso de identificación y de análisis de oportunidades que se puedan presentar.

"Tras haber comprometido los en los últimos cuatro años desde nuestra salida a bolsa cerca de 4.000 millones en crecimiento, el objetivo es seguir aprovechando las opciones de crecimiento en el mercado europeo de las infraestructuras de telecomunicaciones", ha añadido.

ACUERDO ORANGE Y VODAFONE

Respecto al acuerdo anunciado el pasado mes de abril entre Vodafone y Orange para el despliegue conjunto y la compartición de redes, Martínez ha indicado que tiene un impacto "neutro" en la actividad de Cellnex, ya que ha considerado que ni favorece ni perjudica la externalización de la infraestructura pasiva de telecomunicaciones.

En este sentido, ha defendido que estos acuerdos de compartición de equipamiento activo de 5G son adecuados y se repetirán en los próximos años, ya que ofrecen una mayor eficiencia en costes e inversión y no tiene sentido que existan cuatros redes de la nueva tecnología móvil en cada país.

Sin embargo, ha añadido que con los años estos beneficios dejan de tener efecto y se pasa a una siguiente fase que es la monetización de la infraestructura pasiva, que ha dejado de ser una ventaja competitiva y ya no forma parte de su negocio principal, para lo cual se puede contar con un tercer actor neutro como Cellnex.

En su opinión, la incorporación de una compañía de infraestructuras es algo "coherente" y puede dar más valor a estos activos, facilitar el desmontaje de duplicidades y fomentar la inversión y el desarrollo de nuevas infraestructuras como socio leal a largo plazo de los operadores. Sin embargo, ha señalado que no se puede saber cuando llegará el momento en el que los operadores den este paso de dar entrada a un actor neutral.

FLEXIBILIDAD FINANCIERA

El presidente del consejo de administración de Cellnex, Marco Patuano, ha remarcado que la compañía ha doblado su tamaño en sus cuatro años de historia, pero ha incidido en que este "no es el término del camino", ya que tienen la ambición de seguir creciendo tras el paso importante que supone la operación de compra de 10.700 emplazamientos por 2.700 millones de euros anunciada el pasado martes.

En este sentido, ha destacado que Cellnex ya es el primer operador europeo de infraestructuras pasivas y el segundo en el mundo occidental, lo que da a la compañía fortaleza y equilibrio financiero. Además, ha remarcado que la situación de liquidez de la compañía y la posibilidad de tener acceso a un mercado de deuda y de capital han sido "tremendamente importantes".

A este respecto, ha incidido en que han logrado llevar a cabo una operación de 2.700 millones de euros "sin pedir un centavo a nadie" y ha indicado que será necesario ahora trabajar sobre la infraestructura financiera para abordar la inversión anunciada de 1.300 millones de euros y posibles nuevas operaciones de crecimiento.

Patuano ha remarcado que este es un tema importante, pero "no urgente", en el que hay que trabajar y mirar todas las alternativas posibles para reconstruir su flexibilidad financiera de la forma que consideren oportuna una vez que hayan hechos todos los análisis.