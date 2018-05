Cellnex perseguirá de forma proactiva oportunidades de inversión, pero sin obsesionarse con el crecimiento

"El crecimiento es un objetivo, no una obsesión", ha remarcado Martínez en la junta general de accionistas, en la que ha señalado que si Cellnex no han invertido recientemente en operaciones de comprar es porque no ha aparecido una oportunidad que encaje con sus criterios.

En este sentido, ha detallado que el crecimiento es "importante" para la compañía, por lo que lo persiguen "de forma proactiva" sin esperar que alguien diga que quiere vender torres, pero, al mismo tiempo ha agregado que no se "vuelven locos por hacer una operación al trimestre".

"Si en un año no hay una operación adecuada para nosotros no hay que hacerla, hay que perseguir las oportunidad que encaja con lo que venimos haciendo estos tres años", ha incidido Martinez, quien ha añadido que es tan importante para ellos la valoración económica como las condiciones de contrato, porque quieren ser un socio industrial, no uno financiero.

En este sentido, ha subrayado que la prioridad de la empresa actualmente son los países donde está presente actualmente. De hecho, ha reconocido que le gustaría tener más activos en Reino Unidos y Holanda, pero ha añadido que esto no quiere decir que no quiera tener también más en Italia, Francia o España.

Asimismo, ha señalado que, más allá de estos países, la compañía estaría interesada en entrar en otras economías de la Europa Occidental donde no tiene presencia actualmente, como Alemania, Austria, Irlanda o Portugal, lo que tendría " todo el sentido del mundo".

OPORTUNIDADES FUERA DE EUROPA

Respecto a la posibilidad de crecer en otros países de fuera de Europa, ha incidido en que su prioridad ahora mismo está centrada en crecer en la región y en consolidar su posición inversora en ella, pero ha añadido que también están "abiertos a otros oportunidades".

Sin embargo, sí ha incidido en que estarían considerando otras regiones del mundo con un alto nivel de estabilidad, ya que las empresas de infraestructuras necesitan un marco regulatorio y una política económica estables y predictibles que permitan planes de negocio a 20 o 30 años.

En su opinión, Europa reúne esas condiciones, ya que tiene seguridad jurídica, estabilidad económica y estabilidad política a pesar de todos los problemas que pueda tener, aunque ha añadido que también hay otras regiones del mundo con características similares.

BALANCE DEL ÚLTIMO EJERCICIO.

Por otro lado, Martínez ha destacado "la continuidad y consolidación" del proyecto europeo de Cellnex y ha recordado que en el periodo 2015-2018, desde la salida a bolsa, la compañía ha cerrado más de 10 transacciones en seis países con una inversión total por encima de los 3.300 millones de euros.

En esta línea, ha agregado que la compañía ha pasado de 7.000 emplazamientos localizados fundamentalmente en España en 2014 a más de 21.000 ubicados en seis países europeos, que superarán los 28.000 en 2022 gracias a los compromisos ya adquiridos de integración y despliegue de nuevos activos.

Por otro lado, ha remarcado que su principal prioridad hoy en día es "servir a los clientes" con los q trabajando y la segunda, casi tan importante como la primera, es consolidar su posición en los países en los que ya está presente.

"Cellnex es una compañía líder en Europa y uno de los principales player a nivel mundial", ha incidido Martínez, quien ha agregado que en solo tres años de vida la compañía ya no está tan lejos de los principales actores estadounidenses del sector, ya que el segundo operador del país cuenta con una cartera de 40.000 torres.