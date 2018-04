Calidad Pascual relanzará Pascual para volver a ser referente lácteo

Calidad Pascual relanzará este año su marca insignia, Pascual, para volver a ser un "referente lácteo" entre los consumidores, un reto de negocio base que consiste en reinventarse y en poner en valor la trayectoria de esta enseña.

Así lo ha explicado en un encuentro con prensa la directora de Marketing e I+D de Calidad Pascual, Mar Doñate, en la feria Alimentaria, que este año se celebra junto a Hostelco hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Doñate no ha querido dar más detalles sobre este nuevo posicionamiento, pero ha indicado que llegará en las próximas semanas: "Vamos a mimar mucho la marca Pascual".

Este relanzamiento se enmarca en la nueva estrategia de Calidad Pascual hasta 2020 que se basa en posicionar a sus marcas en torno a tres momentos de consumo: el desayuno nutritivo, el 'snacking' y la hidratación saludable.

En cuanto al desayuno nutritivo, Calidad Pascual quiere liderar el mercado de las bebidas vegetales con su marca Vivesoy, mientras que respecto al 'snacking' la compañía se ha fijado como objetivo doblar su portfolio, del que forma parte Bifrutas o su gama de 'smoothies' vegetales con más verdura que fruta The Goods.

En hidratación saludable, la compañía apuesta no solo por el agua, donde cuenta con el "caballo ganador" de Bezoya --líder en el formato de 1,5 litros--, sino también en otro tipo de bebidas no gasificadas y no azucaradas.

Doñate no ha querido desvelar la inversión que supondrá toda esta estrategia, pero ha relevado que será "una inversión muy relevante hacia las marcas" para seguir acercándose al consumidor.

Como novedad, Calidad Pascual, fundada en 1969, ha presentado en Alimentaria una nueva sin lactosa con cereales y semillas --avena, lino y amaranto-- que aportan un sabor añadido a la Leche Pascual Sin Lactosa.

El mercado de sin lactosa creció un 27% en 2017 y las previsiones para este 2018 es que siga con esta tendencia al alza: "Con este producto ofrecemos una bebida nutritiva y fácil de tomar".