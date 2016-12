RSC. CONCEDEN EL CERTIFICADO BEQUAL A FRATERNIDAD-MUPRESPA, PELAYO SERVICIOS AUXILIARES, FEGADI, APRODIMAX Y BUREAU VERITAS

Google Plus

El Comité de Certificación de la Fundación Bequal, reunido este jueves, acordó conceder a Fraternidad-Muprespa y a Pelayo Servicios Auxiliares la certificación Bequal, categoría Plus, como reconocimiento a las políticas de inclusión de las personas con discapacidad de estas empresas. Por su parte, Fegadi, Aprodimax y Bureau Veritas han obtenido la certificación Bequal en su categoría Estandar.

Con estos certificados, Fundación Bequal reconoce tanto los procedimientos y políticas en favor de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, cómo el compromiso de dichas organizaciones con la mejora e incremento de los niveles y calidad del empleo de las personas con discapacidad.

El certificado Bequal es una fórmula de evaluación por un tercero, que determina el grado de compromiso en materia de Responsabilidad Empresarial con la Discapacidad en áreas esenciales como son la estrategia y liderazgo, el compromiso de la alta dirección hacia las personas con discapacidad, la gestión de los recursos humanos, el cumplimiento de la normativa y las políticas inclusivas y de igualdad de oportunidades en todos los procedimientos de selección, acceso al empleo, promoción profesional y formación.

La Fundación Bequal, entidad que gestiona la concesión de la certificación con el mismo nombre, es un modelo sistematizado de indicadores certificable que reúne todo el acervo y experiencia de sus entidades fundadoras: el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE, FEACEM y la Fundación Seeliger y Conde.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso