RSC. GRUPO DIA RENUEVA EL COMPROMISO CON FUNDACIÓN ONCE Y CONTRATARÁ A 150 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El consejero delegado de Grupo DIA, Ricardo Currás, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, han renovado el Convenio Inserta que suscribieron por primera vez en el año 2012 y que, en esta ocasión, supondrá la contratación de 150 personas con discapacidad durante los próximos cuatro años, llegando así a las 240 contrataciones desde el inicio de la colaboración.

Currás explicó que “es muy gratificante reafirmar el compromiso de Grupo DIA con Fundación ONCE”, porque “desde que firmamos por primera vez el Convenio Inserta hemos desarrollado procedimientos de reclutamiento y selección específicos para las personas con discapacidad y evaluado distintos puestos de trabajo desde el punto de vista de la discapacidad”.

“Con la renovación de este convenio, nos comprometemos a contratar a 150 personas más con discapacidad en los próximos cuatro años”, detalló el consejero delegado de Grupo DIA, que hizo hincapié también en que se comprometen “a seguir desarrollando acciones de sensibilización en todas nuestras oficinas y centros de trabajo con un firme compromiso, seguir rompiendo barreras”.

Por su parte, Durán afirmó que la colaboración con Grupo DIA, además de ser un éxito en cuanto a integración laboral directa de personas con discapacidad, “cumple también un importante objetivo de dar visibilidad a estas personas”.

En este sentido, explicó que DIA tiene un gran número de establecimientos y, “el hecho de contar con trabajadores con discapacidad, ayuda a concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre su valía”.

Este convenio se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil y Economía Social (POEJ) y de Inclusión Social y Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Grupo DIA seguirá contando con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para cubrir nuevos puestos de trabajo que la compañía demande, preseleccionar a candidatos que se adecuen mejor al perfil requerido, e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas.

El acuerdo contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta, mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a los centros especiales de empleo.

