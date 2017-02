RSC. ACCIONA RENUEVA SU COMPROMISO CON FUNDACIÓN ONCE PARA CONTRATAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, renovaron este miércoles en Madrid el Convenio Inserta que suscribieron en los años 2007 y 2012 y que, en esta ocasión, supondrá la contratación de 150 personas durante los próximos cuatro años, llegando así a las 500 contrataciones desde el inicio de la colaboración.



Este convenio se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil y Economía Social (POEJ) y de Inclusión Social y Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Acciona seguirá contando con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para cubrir nuevos puestos de trabajo que la compañía demande, preseleccionar a candidatos que se adecuen mejor al perfil requerido e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas.

El acuerdo contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta, mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a los centros especiales de empleo.

Acciona es un grupo líder en soluciones sostenibles de infraestructuras y proyectos de energía renovable en todo el mundo. Su oferta cubre toda la cadena de valor de diseño, construcción, operación y mantenimiento.

La compañía alcanzó unas ventas de 6.500 millones de euros en 2015, cuenta con presencia en más de 30 países y desarrolla su actividad empresarial bajo el compromiso de contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades en las que opera.

El objetivo de Acciona es liderar la transición hacia una economía baja en carbono, para lo que pone al servicio de todos los proyectos criterios de calidad y procesos de innovación destinados a optimizar el uso eficiente de los recursos y el respeto al entorno.

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE experta en empleo y formación de las personas con discapacidad, ha sido la responsable de la gestión y desarrollo del Programa Por Talento (Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 2007-2013), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

En la actualidad participa en los programas operativos de Empleo Juvenil y de Inclusión Social y Economía Social aprobados por la Unión Europea para España en el periodo 2014-2020. En el primero hay dos proyectos, titulados ‘Activa tu talento’ y ‘Entrena tu talento’, y en el segundo, tres: ‘Talento diverso para empresas sostenibles’, ‘Impulsa tu talento’ y ‘Fortalece tu talento’.

