La CNMV prevé pronunciarse lo "más rápido posible" sobre la OPA de LetterOne ante la situación de Dia

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) trabaja para ofrecer lo "más rápido posible" su valoración sobre las modificaciones presentas por LetterOne, firma controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la cadena de supermercados Dia.

En concreto, fuentes del órgano que preside Sebastián Albella han confirmado a Europa Press que confían en tomar la decisión lo "más rápido posible", ya que es necesario por la complicada situación en la que se encuentra actualmente la cadena de supermercados.

LetterOne ha anunciado esta mañana que ha decidido eliminar "por completo" el nivel mínimo de aceptación del capital de la OPA y ha vuelto a solicitar a la CNMV la autorización correspondiente para modificar las condiciones de su oferta cuando el supervisor confirme que el precio de la oferta que ha hecho sobre Dia (0,67 euros por acción) es un "precio equitativo".

El plazo de aceptación de la oferta, que inicialmente finalizaba este lunes tras la última ampliación, quedó paralizada con la solicitud por parte de LetterOne y se reactivará un vez que se pronuncie la CNMV en uno u otro sentido, sumando los días que se hayan perdido en dicho proceso de decisión.

DIA SE ENCUENTRA EN "SERIAS DIFICULTADES FINANCIERAS"

La firma del inversor ruso ha vuelto a reiterar que Dia se encuentra, "de forma demostrable", en "serias dificultades financieras" y considera que el precio ofrecido es "equitativo", al ser superior al que resulta al aplicar los métodos de valoración del artículo 10 del Real Decreto 1066/2007.

Dia anunció hace unas semanas que prevé pérdidas netas de entre 140 y 150 millones de euros en el primer trimestre del año, frente al resultado negativo de 16,3 millones de euros recalculado para el mismo periodo de 2018.

El grupo espera unas ventas netas de entre 1.615 y 1.715 millones de euros en el primer trimestre, por debajo de los casi 1.793 millones de euros del mismo periodo de 2018, y un resultado neto operativo (Ebit) negativo de entre 115 y 125 millones de euros, frente a los -6,1 millones de euros de un año antes.

La compañía achacó el "acusado" descenso del Ebit en una proporción del 50% al negocio ordinario, donde aproximadamente dos tercios del impacto negativo provienen principalmente de la caída en el margen comercial, y el tercio restante al aumento de los costes laborales asociados al proceso de transformación de franquicias a tiendas propias y a los mayores costes de arrendamiento, entre otros.

Las estimaciones publicadas por la compañía con carácter previo a la publicación de sus resultados el próximo 14 de mayo, indica que, como consecuencia de las pérdidas registradas, el patrimonio neto negativo ha aumentado hasta situarse en un rango estimado de entre 170 y 180 millones de euros hasta marzo, frente a los -99 millones de euros al cierre de 2018, lo que supone un incremento del 81%.

La sociedad controlada por el inversor ruso presentó el pasado 30 de abril la primera modificación en las condiciones de su OPA sobre Dia para rebajar del 35,49% al 20,999% el requisito mínimo de aceptación del capital de su oferta.

Ahora LetterOne ha decidido eliminar completamente la condición de aceptación mínima tras la falta de aceptación por parte de los accionistas a la OPA y que algunos minoritarios como Western Gate, la división de inversión perteneciente al 'family office' de Luís Amaral, y Naturinvest, la 'family office' de Bontoux-Halley, ex socios de referencia de Carrefour, confirmaran hace unas semanas su intención de no acudir a la OPA del inversor ruso al considerar que el precio no refleja adecuadamente el valor de la compañía.