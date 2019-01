La CNMC investigó 21 empresas en el último trimestre del año

Según explica el regulador, durante octubre, noviembre y diciembre, Competencia investigó compañías en los sectores de combustibles sólidos, consultoras, radiofármacos, chatarra o en el ámbito de carreteras.

La ley permite a la CNMC inspeccionar empresas, asociaciones de empresas y domicilios particulares de empresarios, administradores y otros miembros del personal de las compañías con el fin de perseguir las prácticas anticompetitivas.

También le faculta para realizar una inspección no anunciada cuando tiene sospechas fundadas del posible incumplimiento de la ley de Defensa de la Competencia y, además, con la nueva Directiva Europea se han reforzado los poderes de inspección de las autoridades nacionales de competencia.

No obstante, el hecho de que una empresa sea inspeccionada o de que se inicie un expediente sancionador contra ella no implica que haya incumplido la ley. La instrucción del caso y la resolución final que apruebe el consejo de la CNMC es la que determinará si ha sido así o no.