LA RED DE CÁTEDRAS ABERTIS OTORGA SU PRIMER PREMIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD VIAL A UN TRABAJO CENTRADO EN LA SEGURIDAD DE LOS PEATONES

La Red internacional de Cátedras Abertis ha entregado hoy en São Paulo (Brasil) su primer Premio Internacional de Seguridad Vial, que reconoce el mejor trabajo de entre los ganadores de los premios nacionales de cada Cátedra (Brasil, Chile, España, Francia y Puerto Rico).

El galardón ha recaído en el doctor Hédi Hamdane, de la Universidad Aix-Marseille (Francia). En su tesis, 'Improvement of pedestrian safety' ('Mejorando la seguridad peatonal'), el autor ha desarrollado varios sistemas de seguridad vial para que los vehículos detecten a los peatones y así evitar posibles impactos. Estos sistemas analizan la trayectoria del vehículo mediante el procesamiento de imágenes con sensores y si detectan un peatón en medio del trayecto activan el freno de emergencia.

En la categoría general de premios de Investigación en Gestión de Infraestructuras del Transporte, que celebraba su sexta edición, han sido premiadas ex aequo las tesis doctorales 'Link Dependent O-D Matrix Estimation' ('Estimación de matrices O-D por tramos') del doctor Gabriel Michau, de la Universidad de Lyon (Francia), y 'Prediction of traffic states with machine learning' ('Predicción del estado del tráfico con máquinas'), del doctor Pierre-Antoine Laharotte, de la Université de Lyon (Francia).

En la modalidad de Máster, el premio ha recaído en Markus Niehaus, de la Pontifica Universidad Católica de Chile (Chile), con un trabajo que lleva el título 'Accessibility and equity in social appraisal' ('Accesibilidad y equidad en la evaluación social').

El acto de entrega de los premios ha tenido lugar en la Universidade de São Paulo, con la participación del cónsul general de España en São Paulo, Ángel Vázquez; el consejero delegado de Arteris –filial de Abertis en Brasil-, David Díaz; el director de Relaciones Institucionales y de RSC de Abertis, Sergi Loughney; y la directora de la Cátedra Abertis-USP (Universidade de São Paulo), la Dra. Leidi Légi Bariani.

Loughney ha mostrado su satisfacción con el éxito de la primera edición de los premios internacionales de Seguridad Vial. “Estos premios son el claro ejemplo del compromiso que tiene Abertis con la investigación universitaria y la seguridad vial. Estamos convencidos de que estos nuevos premios permitirán dar una mayor visibilidad a la materia en el mundo académico, así como impulsar la concienciación de la importancia de una conducción segura entre los jóvenes.”

Por su parte, David Díaz ha destacado que “las inversiones más importantes para el futuro de un país son la educación y la innovación. Iniciativas como la Cátedra Abertis contribuyen a este objetivo. Desde la iniciativa privada colaboramos con las universidades para estimular el avance de la investigación y del conocimiento en beneficio de la sociedad”.

