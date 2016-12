UNA CAMPAÑA PLANTEA LOS PROPÓSITOS IMPRESCINDIBLES DE 2017 PARA APOYAR A ENTIDADES SOCIALES

Google Plus

- Con testimonios de personas de Fundación ONCE, Unicef y Cruz Roja, entre otros. La Fundación Bancaria ”la Caixa” cierra el año con una campaña de agradecimiento y apoyo a las personas y entidades que hacen posible su labor social. En paralelo, la entidad anuncia que centrará su acción social para 2017 en romper la transmisión de la pobreza de padres a hijos, promover la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social, fomentar el envejecimiento saludable y generar oportunidades para los colectivos más vulnerables.

Con este planteamiento, la campaña ‘2017 propósitos Imprescindibles’ recoge los testimonios de las entidades sociales Unicef, Acnur, Fundación Vicente Ferrer, Cruz Roja Española, Fundación ONCE, Fundación Mensajeros de la Paz, Cáritas, Federación Española de Bancos de Alimentos, Save the Children, Banc d’Aliments de Catalunya y Casal dels Infants, en representación de los centenares de organizaciones que colaboran con la Obra Social ”la Caixa”.

Según afirmó la entidad en un comunicado difundido este jueves, este homenaje a las entidades quiere ser también “un reconocimiento a los profesionales que dedican su día a día a desarrollar proyectos conjuntos, como técnicos de inserción laboral, trabajadores sociales, educadores, psicólogos clínicos y cooperantes, sin olvidar la labor indispensable de los voluntarios”. La campaña se estrena este sábado 31 de diciembre en prensa, radio y televisión, con la emisión en este caso de un anuncio que podrá verse antes y después de las campanadas.

Durante 2016, la Obra Social ”la Caixa” ha contado con 500 millones de euros de presupuesto, que han permitido atender a más de 63.600 niños pobres, implicar en distintas actividades a más de 813.000 personas mayores, facilitar más de 27.000 puestos de trabajo a personas en riesgo de exclusión, atender a más de 19.800 enfermos avanzados, promover más de 33.000 viviendas sociales, involucrar a 14.200 voluntarios de ”la Caixa” en iniciativas sociales, destinar más de 35 millones de euros a investigación, conceder más de 200 becas, desarrollar acciones educativas para 2,3 millones de alumnos y recibir a más de 5 millones de visitantes en los centros CaixaForum y CosmoCaixa, y en las exposiciones itinerantes.

