Bruselas investiga la fusión entre Tata Steel y ThyssenKrupp

Ambas firmas alcanzaron hace más de un año un acuerdo para fusionar sus operaciones de acero en Europa en una sociedad de riesgo compartido en la que cada una tendrá una participación del 50%, de modo que se convertirían en la segunda mayor acerera del bloque comunitario, sólo por detrás de ArcelorMittal.

Sin embargo, Bruselas tiene reservas tras su análisis preliminar con respecto a la combinación de las ofertas de ambas compañías de productos de acero laminado al carbono y de acero magnético. En particular, centra su sospechas en el suministro de acero para aplicaciones de automóviles, acero con revestimiento metálico para embalaje y acero magnético de grano orientado.

El Ejecutivo comunitario, por tanto, cree que los consumidores pueden enfrentarse a una reducción de sus fuentes de suministro y a mayores precios tras la operación. Entre los clientes afectados se incluyen varias empresas europeas, desde grandes corporaciones a pequeñas y medianas empresas que compiten con productos importados al bloque comunitario o exportan sus productos fuera de Europa.

Ninguna de las dos compañías han presentado compromisos durante la fase previa a la investigación en profundidad para resolver las dudas expresadas por Bruselas.

En consecuencia, los servicios de Competencia de la Comisión Europea han abierto una investigación en profundidad para concluir si sus sospechas iniciales son ciertas o no lo son. No obstante, Bruselas ha remarcado que no prejuzga el resultado final de dicha investigación.

La operación fue notificada el pasado 25 de septiembre de 2018 y el Ejecutivo comunitario dispone ahora de un plazo de 90 días laborables, hasta el 19 de marzo de 2019, para tomar una decisión al respecto.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha destacado que el acero es un recurso "crucial" para muchos de los bienes que se utilizan a diario, así como que un precio competitivo de este producto es "vital" para la economía europea".

"Las industrias que dependen del acero emplean a más de 30 millones de personas en Europa y debemos ser capaces de competir en los mercados globales. Por eso investigaremos detenidamente el impacto de la fusión planteada de los negocios de acero de Tata Steel y ThyssenKrupp sobre la competencia en los mercados de acero", ha explicado la danesa.