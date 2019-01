Bruselas garantiza que no será "ingenua" al decidir sobre la fusión entre Siemens y Alstom

"La reflexión de la Comisión no está obsoleta. Queremos tener en cuenta la evolución de la economía del mañana, no somos ingenuos, no miramos el futuro con las gafas del pasado", ha expresado en una rueda de prensa tras la reunión del colegio de comisarios en la que la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha informado a sus colegas sobre los avances de la investigación.

"Seamos claros, las decisiones de la Comisión no se basan, y ésta tampoco, en aspectos ideológicos, se hacen con objetividad y estrategia"; ha subrayado el comisario francés.

Moscovici ha destacado que la discusión sobre este asunto entre los comisarios ha sido "franca, abierta y amplia" y ha recordado que el Ejecutivo comunitario debe pronunciarse, como muy tarde, el 18 de febrero.

El responsable económico de la Comisión Europea ha salido así al paso de las críticas vertidas con respecto a la política de Competencia de la Unión Europea y a su incapacidad para permitir la creación de grandes empresas que compitan con las multinacionales chinas y estadounidenses.

Bruselas anunció en julio del año pasado la apertura de una investigación en profundidad sobre la operación, que supondría la creación de una potencia europea del ferrocarril, ante la sospecha de que podría reducir la competencia en el suministro de varios tipos de trenes y sistemas de señalización.