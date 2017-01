Bruselas recuerda a Trump que aplicará sus normas de competencia a todas las empresas que operen en la UE

"En Estados Unidos no hay tradición política, cultura administrativa, de control de ayudas de Estado y, por tanto, para mi ha sido muy importante decir que es una cuestión que hacemos en Europa desde hace casi 60 años y, aunque no conozcas estos procedimientos y no los quieras, cuando estás en Europa, juegas con el reglamento europeo", ha afirmado Vestager.

La comisaria danesa ha pronunciado estas palabras en la rueda de prensa que ha tenido lugar en Dublín, en la que ha sido preguntada por la relación que mantendrá en materia de competencia con la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Vestager ha indicado que es "difícil" hacer "predicciones" sobre cómo va a actuar la Administración Trump y ha señalado que es "absolutamente correcto" afirmar que ha tenido discusiones con la Administración previa.

Así, ha apuntado que un debate "fundamental" en este sentido está relacionado con el hecho de que las autoridades de competencia de Estados Unidos no ejercen control sobre las ayudas de Estado, aunque sí usan las mismas herramientas que la UE en materia de fusión de empresas y de políticas anti monopolio.

CASO APPLE

Preguntada por el caso de la multnacional tecnológica Apple, en el que el Ejecutivo ha reclamado que devuelva a Irlanda un total de 13.000 millones de euros en impuestos no pagados, Vestager ha asegurado que corresponde a las autoridades nacionales de los Estados miembros probar que los beneficios se han generado en el país en cuestión y, por tanto, deben ser tributados allí.

"Hasta que sea probado por la autoridad fiscal de otro Estado miembro, son beneficios generados en Irlanda y por tanto, deben ser tributados en Irlanda", ha considerado, aunque ha añadido que "si parte de esos beneficios han sido generados en otro Estado miembro, por supuesto que deben ser pagados allí".

Con respecto a los avances en este mismo caso, la comisaria ha afirmado que las autoridades irlandesas están "avanzando" en la recuperación de este dinero y ha reconocido que se trata de una tarea "delicada" por ser una cifra tan elevada, por lo que puede necesitar más tiempo que lo normal.

En relación al procedimiento legal abierto tras los recursos presentados ante la justicia europea por parte de Dublín y de Appel, Vestager ha afirmado que "el calendario está en manos del Tribunal" de Justicia de la UE.

También se ha referido la comisaria danesa a otras investigaciones que Bruselas mantiene abirtas, como las de McDonald's o Amazon, a las que da "alta prioridad", o la de Gazprom. Sobre esta última ha señalado que ambas partes aún mantienen "intercambios" antes de evaluar los compromisos presentados por la compañía en el marco de la investigación.