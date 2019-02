Brasil condiciona la compra de 21st Century Fox por Disney a la venta de Fox Sports en el país

El regulador de la competencia ha tomado esta decisión debido a que la unión de ambas empresas fusionaría dos de los mayores canales deportivos de la TV de pago en Brasil: ESPN, actualmente en manos de Disney, y Fox Sports, en manos de 21st Century Fox. "Solo hay un rival de gran audiencia capaz de competir con estos canales", ha explicado el CADE, en referencia a SporTV, propiedad de GloboSat.

En este sentido, la entidad ha alertado de que la unión de ambos canales dejaría el segmento de emisiones deportivas en la TV de pago "aún más concentrado", por lo que quedaría abierta la puerta a una "potencial" reducción de calidad, así como a un posible aumento de los precios.

"La venta del canal Fox Sports tiene como objetivo permitir que la estructura del mercado permanezca con la misma presión competitiva anterior a la fusión", ha subrayado el regulador brasileño.

Disney se ha comprometido, por un plazo no determinado, a no contratar las ligas deportivas transmitidas por Fox Sports, así como a no volver a adquirir los activos que tienen que ser vendidos. Además, licenciará de forma gratuita la marca Fox al comprador interesado en hacerse con el canal deportivo.

El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea aprobó la operación corporativa condicionada a que Disney se deshiciera de los canales denominados "factuales", es decir, que difunden fundamentalmente documentales, ficción y programas de carácter científico, tales como National Geographic e Historia.