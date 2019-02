Bimbo despedirá a 20 personas de sus oficinas centrales de Barcelona, según UGT

En un comunicado, el sindicato ha explicado que, tras cinco reuniones, la dirección de la empresa no se mueve de su posición en la negociación y que no quiere reducir el número de afectados.

Asegura que la compañía introduce la causa económica para ahorrase el convenio especial porque en caso de que no concurriera esta causa obligaría a la empresa a pagar hasta los 63 años y no hasta los 61.

UGT de Catalunya ha asegurado que la compañía amenazó que si no había acuerdo no aplicaría nada de lo que se ha cerrado en la mesa de negociación, y que si el acuerdo no se produce ahora, es posible que incremente el número de afectados.

"El planteamiento de la UGT-Fica es llegar a acuerdos, pero no se cederá a las presiones ni a los chantajes. Aún quedan diversas reuniones donde trabajará para llegar a un acuerdo", añade.