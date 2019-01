El líder del taxi en Barcelona defiende en Madrid diálogo para lograr mejor acuerdo que en Cataluña

El líder de Élite Taxi en Barcelona, Alberto 'Tito' Álvarez, ha defendido este viernes en Madrid que el colectivo en la capital apueste por el "diálogo" y aparte sus protestas de la "violencia" con el fin de lograr un acuerdo "incluso mejor" que el conseguido en Cataluña.



'Tito' Álvarez llegó el jueves a Madrid tras cerrar las negociaciones con el Gobierno catalán y fue recibido como un "héroe" por los taxistas de la capital, con aplausos y vítores de los concentrados en Ifema desde el pasado lunes, en el marco de las protestas del sector por la regulación de l os Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC).

Este viernes, continuó en los alrededores del recinto ferial apoyando a los compañeros madrileños. "No vamos a dejar que los políticos escurran el bulto", ha declarado, mientras señalaba que en Cataluña "las posiciones políticas son totalmente antagónicas y ha habido mucho diálogo".

"Lo que no puede ser es que aquí no lo haya", ha lamentado el portavoz de Élite Barcelona, quien ha recordado que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) es un organismo que "pagamos todos" y debería estar "para que no haya lobbys".

Sin embargo, "lo que están haciendo es ayudar a empresas a que haya monopolios", ha agregado, insistiendo en que "todo lo que diga Competencia está pagado y orquestado por los empresarios",

Preguntado por si entiende que haya parte de la opinión pública que sienta cansancio por el conflicto, tras cinco días de huelga, ha señalado que "hay de todo, sobre todo en la clase trabajadora". "Estamos totalmente en contra de esa parte más violenta", ha indicado el líder de Élite en Barcelona.

No obstante, ha añadido que la violencia que "se esta recibiendo" de los "políticos es una pasada". "Nosotros somos una parte más de la sociedad que lo está sufriendo", ha defendido, para añadir que lo que quede de paro "dependerá de la Comunidad. "Garrido debería estar aquí en vez de sacándose fotos", ha apostillado.

En este punto, ha señalado que "quizás no sea el mismo acuerdo de Cataluña" el que se consiga. "Igual es mejor", ha señalado, pero "los responsables de ponerlo sobre la mesa no son los taxistas", entiende."Me imagino antes entrando nosotros a hablar con Garrido que saliendo él", ha dicho sobre la negociación.

"Al final los políticos tienen que solucionar problemas, pero no pueden hacer lo que están haciendo que es escurrir el bulto", ha concluido Álvarez, quien estaría "encantado" de conocer al propio Garrido, al que le preguntaría por las cosas que está haciendo, ha añadido.