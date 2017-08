RSC. LA BICICLETA SOLIDARIA DE SEGUROS RGA Y EL GRUPO CAJA RURAL HARÁ SU PRIMERA PARADA MAÑANA EN SAGUNTO

- Los fondos recaudados se destinarán a Fundación ONCE. La Bicicleta Solidaria de Seguros RGA y el Grupo Caja Rural, que acompaña al grupo ciclista homónimo durante la Vuelta a España, estará en doce de sus etapas. La primera de ellas será en la llegada que tendrá lugar este jueves en la localidad valenciana de Sagunto.

El Grupo Caja Rural y Seguros RGA han renovado su convenio de colaboración con Fundación ONCE con el objetivo de llevar a cabo diversas acciones que fomenten la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte tanto desde la base como en el entorno profesional.

En esta ocasión las donaciones vendrán de la mano de la Bicicleta Solidaria, acción que nació en el año 2013 y que tendrá lugar en las fan zones que Seguros RGA y el Grupo Caja Rural realizarán durante la Vuelta.

En este espacio lúdico y solidario los voluntarios podrán ofrecer sus kilómetros solidarios pedaleando en una bicicleta del equipo Caja Rural-Seguros RGA. Cada kilómetro se canjeará por un donativo de al menos 3€ para Fundación ONCE y sus programas de inclusión de personas con discapacidad.

Uno de estos programas es el de Trainers Paralímpicos que surgió hace un par de años en el seno del Programa ADOP Empleo PROAD, una iniciativa que busca favorecer la incorporación al mundo laboral de los deportistas paralímpicos que finalizan su carrera en la alta competición.

En concreto, las Bicicletas Solidarias estarán presenten en doce de las llegadas de etapa de la Vuelta. Además de Sagunto, también estarán en Cuenca, Ibi, El Poble Nou de Benitatxell, Alhama de Murcia, Antequera, Tomares, Alcalá la Real, Sierra Nevada-Cenes de la Vega, Logroño, Gijón y Madrid.

Este espacio de ocio no sólo estará en las mencionadas llegadas sino que también estará en las salidas de las etapas de Liria, Campoamor-Orihuela, Caravaca y Circuito de Navarra.

Además de la Bicicleta Solidaria, y para celebrar su 30 aniversario, el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA ha preparado una nueva experiencia virtual para que todos los aficionados disfruten de una inmersión total gracias a unas gafas de realidad virtual con las que podrán visualizar un vídeo en el que se repasa la historia del conjunto desde su nacimiento hasta la actualidad.

