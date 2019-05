BBVA destinó 9 millones de euros para impulsar los proyectos de más de dos millones de emprendedores

Entre las iniciativas globales relacionadas con el emprendimiento más destacadas en 2018 se encuentran las que se enmarcan en los programas BBVA Momentum, Fundación BBVA Microfinanzas, BBVA Open Talent y BBVA Blue Challenge, que van dirigidos, sobre todo, a emprendedores en situación de vulnerabilidad y a aquellos que sus proyectos generaron un impacto positivo en la sociedad o en el medioambiente.

El emprendimiento ha ocupado un lugar importante en el Plan de Inversión en la Comunidad 2016-2018 de BBVA. En un balance más amplio, la entidad ha invertido 23 millones de euros entre 2016 y 2018 de los que se han beneficiado seis millones de emprendedores.

Además, se ha impulsado la creación de un ecosistema de emprendimiento social, en el que se encuentran importantes organizaciones como The European Venture Philanthropy Association y The Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE).

CUATRO PROGRAMAS IMPULSAN LOS PROYECTOS DE EMPRENDEDORES

El programa de apoyo al emprendimiento social BBVA Momentum ofrece a sus participantes acompañamiento estratégico, formación, trabajo en red, visibilidad y acceso a financiación y desde su estreno en 2011, ha beneficiado a 515 emprendedores en 6 países.

Por su parte, la Fundación BBVA Microfinanzas apoya a los emprendedores vulnerables a través de las finanzas productivas. Desde su puesta en marcha en 2007 ha invertido 10.500 millones de euros (11.775 millones de dólares) en créditos productivos que han beneficiado a 2 millones de personas en 5 países, con el foco puesto, especialmente, en las mujeres.

El BBVA Open Talent, se trata de la mayor competición de "startups" fintech del mundo, que desde 2008, ha repartido 1,8 millones de euros en premios a 600 startups, en más de 80 países, mientras que el BBVA Blue Challenge es un programa destinado a que los jóvenes desarrollen proyectos, que desde su nacimiento en 2016 más de 5.000 jóvenes de 23 países han pasado por él.

Además, la entidad también han puesto en marcha iniciativas a nivel local, que están impactando "positivamente" en millones de personas, como concursos, ferias o escuelas para el emprendimiento, entre otras.