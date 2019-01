El Ayuntamiento de Madrid pide a la Comunidad que le habilite para regular las VTC

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha reclamado a la Comunidad de Madrid que habilite al Consistorio para que pueda entrar a regular el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify.

Sabanés rechazó la postura del Gobierno regional de esperar a que el Gobierno central concluya la legislación que habilita a comunidades autónomas y ayuntamientos para entrar a regular el sector.

El Ejecutivo centro aprobó esta legislación mediante un Real Decreto-Ley si bien finalmente se está tramitando en el Congreso como proyecto de Ley.

No obstante, la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento considera que la postura de la Comunidad en este asunto es la de "esperar a la tramitación en el Congreso de los Diputados, no meterse en ningún lío y no hacer nada".

Sabanés recordó que el Decreto estatal habilita a los ayuntamientos a actuar, pero necesitan que la Comunidad les habilite en materia de transporte, por lo que en caso de Madrid reclamó que "lo haga con urgencia". Las administraciones locales tienen en este momento competencias en movilidad y calidad del aire.

El Consitorio madrileño ha iniciado ya el proceso para regular el servicio de los VTC en la capital, la ciudad donde más vehículos de este tipo circulan, dado que suman unos 6.300 coches. En concreto, buscan desarrollar prepara una ordenanza específica que esperan aprobar antes de que el próximo mes de mayo concluya la Legislatura municipal.

De hecho, este jueves concluyó el periodo de consulta pública que el Ayuntamiento abrió sobre este tema como paso previo a la redacción de la ordenanza, según detalló Sabanés durante la presentación del estudio sobre los efectos en la salud del parque tecnológico de Valdemingómez.

En este sentido, Sabanés aseguró además que le gusta el modelo que ha adoptado Cataluña para regular en este sector, que se basa en la coordinación entre la Administración autonómica y la local.

"La mejor opción es el modelo de otras comunidades y es que a partir del Real Decreto del Gobierno central no tengamos que esperar a los trámites administrativos sino abordar el tema con claridad, con una regulación autonómica y local", ha insistido Sabanés, que ha remarcado que el Ayuntamiento va a regular en el marco de las competencias que tiene emanadas del decreto estatal sobre las VTC.

"Pero necesitamos el decreto de la Comunidad, que nos habilita para intervenir en los asuntos de transporte", ha explicado la titular municipal de Medio Ambiente y Movilidad.

"Nos hemos dirigido a la Comunidad para decirles que vamos a regular y su única respuesta ha sido que van a esperar a que termine el proceso en el Congreso de los Diputados para mover ficha. Eso es mirar a otro lado", consideró.