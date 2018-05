Avon reduce sus pérdidas un 44% en el primer trimestre

La compañía de venta directa de cosméticos Avon se anotó pérdidas atribuidas por valor de 20,3 millones de dólares (17 millones de euros) en el primer trimestre de 2018, lo que representa un descenso del 44% de los 'números rojos' de hasta 36,5 millones de dólares (30,5 millones de euros) del mismo periodo de un año antes, según informó en un comunicado.

La cifra de negocio de Avon entre los meses de enero y marzo sumó un total de 1.393 millones de dólares (1.163 millones de euros), un incremento del 5% respecto a la facturación lograda en el periodo equivalente de un año antes. A tipo de cambio constante, los ingresos se elevaron un 2%.

No obstante, durante el trimestre, el grupo adoptó un nuevo estándar en el reconocimiento de ingresos, que impactó de forma favorable en aproximadamente un 6%.

"Los resultados de Avon del primer trimestre no son satisfactorios y no representan el potencial subyacente del negocio. Durante mis primeros 90 días en el cargo he estado involucrado en una exhaustiva revisión de las operaciones de la empresa, incluso he visitado a muchos de nuestros representantes comerciales", aseguró el consejero delegado del grupo, Jan Zijderveld.

"Aunque estamos enfocados en la formulación de los planes a más largo plazo, ya estamos implementando soluciones a corto plazo que respaldarán nuestro éxito, comenzando con acciones dirigidas a mejorar la prestación de servicios", dijo el directivo.

Al mismo tiempo, Zijderveld añadió que su misión a largo plazo es la de recolocar a Avon en una posición competitiva en el mercado, lo que se llevará a cabo "con urgencia" en el marco de su plan de reestructuración.