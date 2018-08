Atlantia se deja más de un 22% en la Bolsa de Milán

Las acciones del grupo italiano de concesiones Atlantia, propietario del 88,06% de Autostrade, empresa concesionaria de la autopista A10 y del puente que se vino abajo este martes en Génova causando 38 muertos, han descendido un 22,26% este jueves ante la posibilidad de que su filial vea revocada la concesión.

Mientras que en la sesión anterior la cotización de las acciones de Atlantia cerró a un precio de 23,54 euros, este jueves han abierto la jornada en el parqué a un precio de 18 euros por título, después de que la Bolsa de Milán permaneciera cerrada el miércoles, y ha llegado a mínimos de 17,26 euros. No obstante, durante la jornada ha recuperado parte de su valor y ha finalizado la sesión a un precio de 18,30 euros.

Desde este lunes, cuando los títulos de Atlantia cerraron a un precio de 24,88 euros, las acciones de la concesionaria controlada por la familia Benetton se han dejado un 26,4% en Bolsa.

El ministro de Transportes italiano, Danilo Toninelli, reclamó este miércoles la dimisión de la cúpula directiva de Autostrade per l'Italia y planteó la posibilidad de retirarle la concesión de la autopista A10.

"Lo primero de todo, los directivos de Autostrade per l'Italia deben dimitir", afirmó Toninelli en un mensaje publicado en su perfil de Facebook, tras expresar su "rabia porque en un país civilizado no se puede morir por un puente que se derrumba".

El también vice primer ministro y líder del M5S, Luigi di Maio, ha defendido que el derrumbe "se podía evitar" puesto que "no se realizó el mantenimiento". "Los responsables tienen nombre y apellido y son Autostrade per l'Italia", indicó Di Maio, añadiendo que si esta no realizó el mantenimiento "hay que retirar las concesiones y pagar multas".

En una nota publicada antes de la apertura del mercado, Atlantia ha señalado que el anuncio sobre el procedimiento para la rescisión de la concesión de Autostrade fue comunicado públicamente sin que la empresa haya recibido una notificación de incumplimiento específica y sin ninguna verificación de las causas materiales del accidente.

En este sentido, la compañía ha recordado que, en caso de producirse la terminación anticipada o la revocación de la concesión, de acuerdo con las reglas y procedimientos previstos en dicho contrato de concesión, "se debe pagar al concesionario una indemnización igual al valor residual de la concesión".

Asimismo, la empresa ha advertido de que "la modalidad de dicho anuncio puede tener repercusiones en los accionistas y bonistas de Atlantia", por lo que ha subrayado que sigue apoyando a Autostrade en su interlocución con el Gobierno en un momento tan sensible con el objetivo proteger los intereses de sus accionistas y bonistas mediante una información correcta y oportuna al mercado.