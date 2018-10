Asturias se compromete a participar en un "frente común" para mantener la actividad industrial de Alcoa

El presidente de Principado de Asturias, Javier Fernández, se ha comprometido este jueves a participar en un "frente común" junto a sindicatos, sociedad, Gobierno central y ayuntamientos, para mantener la actividad industrial en las instalaciones de Alcoa, tras el anuncio de cierre de la compañía.

Fernández se ha reunido este jueves con los representantes de los trabajadores de Alcoa, Daniel Cuartas Alonso, José Manuel Gómez de la Uz, José Luis Nicolás Olmo, Juan Jorge Estrada Menéndez y el presidente del comité, Sergio Sobrido Álvarez. A la reunión han acudido además el secretario general de FICA-UGT de Asturias, Jenaro Martínez, y el secretario General de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano junto con los alcaldes de Avilés, Mariví Monteserín, y de Gozón, Jorge Suárez.

Al término de la reunión, el secretario general de UGT-FICA en Asturias, Jenaro Martínez, ha asegurado que el presidente asturiano ha trasladado su compromiso "tanto personal como del Gobierno" para "hacer lo que sea necesario" y dar con una solución para la situación. Esta pasa "inevitablemente" por el mantenimiento de la actividad industrial y los puestos de trabajo en Avilés.

Martínez ha emplazado a la empresa a "dejar de decir que pierde dinero" cuando está obteniendo beneficios en España con otros negocios. "Entendemos que esta situación se tiene que revertir, y no se revertirá si no somos entre todos capaces de generar la presión suficiente", ha aseverado.

El representante de UGT-FICA ha defendido la continuidad de la planta, ya sea a través de Alcoa o por medio de "cualquier otra" empresa. "Nos importa poco el nombre, importa que se siga manteniendo la actividad y se mantenga el empleo de 340 familias que trabajan ahora mismo de forma directa", ha dicho momentos antes de entrar a la reunión.

Por su parte el secretario general de CCOO de Industria, Damián Manzano, ha emplazado a la empresa a retirar "de forma inmediata" el anuncio de cierre de las plantas de La Coruña y Avilés. Lo que deben hacer, ha dicho, es "buscar los mecanismos necesarios que permitan la continuidad" de la planta.

Manzano, además, ha incidido en la necesidad de que también la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) se sume al frente común en lugar de "respetar la decisión de la empresa", ya que la decisión repercute también en los empresarios locales. A su juicio, respetar las decisiones que se toman desde Estados Unidos "deja un poco de desear de quien dice representar a quienes están dispuestos a liderar no se sabe qué en Asturias".

El representante de UGT-FICA en Alcoa, Daniel Cuartas, ha cargado contra Alcoa por actuar "de forma dañina y con maldad" al poner sobre la mesa un despido colectivo en lugar de dialogar y buscar soluciones.

Por último, el representante de CCOO de Industria en la compañía, José Manuel Gómez ha incidido en que Alcoa "no va a revertir la situación" a no ser que el Gobierno central "se involucre al cien por cien" y haga que la empresa dé marcha atrás en una decisión que tiene de trasfondo su intención de "trabajar en minas y refinerías" y dejar de lado la producción que desarrolla actualmente en Avilés y La Coruña.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

El presidente del comité de empresa, Sergio Sobrido, ha agradecido el apoyo recibido por parte del presidente del Principado y por parte de los partidos con representación en la Junta General después de que aprobaran una declaración institucional en defensa de los trabajadores. "Agradezco en nombre de todos los trabajadores el respaldo de partidos y del presidente, estamos orgullosos del apoyo que hemos recibido", ha asegurado.

En cuanto a las acciones que prevén los trabajadores, Sobrido ha explicado que este jueves se ha acordado un "pequeño calendario". Así, ha anunciado que este viernes se producirán concentraciones en la portería de la empresa de 14.00 a 16.00 horas. Igualmente el lunes se concentrarán los trabajadores de 14.00 a 17.00 horas frente a la fábrica.

"Hemos querido un inicio tranquilo del calendario en vistas de que será un proceso largo y duro que exigirá mucho", ha explicado.

Entre tanto, una representación de los trabajadores acudirán a la manifestación convocada para este sábado por los trabajadores de Alcoa en La Coruña. Además, tiene prevista una manifestación para el 8 de noviembre en Avilés en defensa de la continuidad de Alcoa y los empleos.

Por otro lado, el martes 23 se producirá una reunión entre el Ministerio de Industria y la dirección de la empresa para conocer "de primera mano" los motivos del cierre.

"TODOS VAMOS A TRABAJAR JUNTOS", AFIRMA MARIVI MONTESERÍN

Al término de la reunión, la alcaldesa de Avilés ha asegurado que tanto su Ayuntamiento, como el de Gozón, el Principado, el Gobierno central y los sindicatos van a "trabajar juntos" para solucionar la situación.

"A nosotros no nos vale otra solución que no sea la continuidad de la actividad industrial. De ahí no vamos a movernos y todos vamos a trabajar juntos", ha subrayado.

El alcalde de Gozón, por su parte, ha asegurado que los dos municipios en los que está instalada la planta "no pueden contemplar" la incidencia que tendría el cierre de la planta, al suponer la pérdida de 340 puestos de trabajo directos. "Hay que apostar por que Alcoa y su plantilla sigan", ha afirmado.