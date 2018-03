Apple compra la app de revistas digitales Texture

Texture permite acceso ilimitado a sus suscriptores a más de 200 publicaciones de todo el mundo, proporcionando una manera sencilla y cómoda de lectura para los usuarios, indicó la compañía de la manzana, que no ha desvelado los detalles económicos de la operación.

"Estamos entusiasmados de que Texture se una a Apple, junto con un impresionante catálogo de revistas de los principales editores del mundo", declaró Eddy Cue, vicepresidente senior de software y servicios de internet de Apple, quien destacó el compromiso de Apple con "el periodismo de calidad y fuentes confiables".

"El equipo de Texture y sus actuales propietarios, Condé Nast, Hearst, Meredith, Rogers Media y KKR, no podrían estar más satisfechos con lo sucedido. No podríamos imaginar un mejor hogar o futuro para el servicio", dijo John Loughlin, consejero delegado de Next Issue Media / Texture.

Desde su lanzamiento en 2010, Texture se ha convertido en el servicio líder en su sector y en 2016 fue seleccionada por el equipo editorial de App Store entre "lo mejor" del año.