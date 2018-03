Angulas Aguinaga apuesta por la calidad, la marca e innovación y por crecer con recursos propios y deuda

El CEO de Angulas Aguinaga, Ignacio Muñoz, ha afirmado que los pilares de la empresa son la calidad, la marca y la innovación y ha indicado que la compañía apuesta por crecer vía recursos propios y deuda, por lo que, en estos momentos, no se plantea "otro tipo de operaciones".

Muñoz ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de su intervención en Forum Europa Tribuna Euskadi, en la que ha explicado la apuesta por la innovación de esta empresa, que ha puesto en marcha el primero centro de innovación en alimentación del País Vasco.

El responsable de la compañía ha señalado que la apuesta de Angulas Aguinaga es el producto de calidad, la innovación y la marca. Muñoz ha indicado que la empresa siempre ha sido innovadora y a lo largo de su historia se ha reinventado.

Según ha destacado, en estos momentos, hay una "nueva" Angulas Aguinaga, cuya misión es "revolucionar la alimentación al servicio del consumidor", al que, según ha destacado, hay que "conocer mejor que a nadie". "Hay que estar obsesionado con el cliente y la cadena de valor", ha apuntado.

A su juicio, innovar es "solucionar un problema", en este caso, al consumidor, y que este esté dispuesto a "pagar por ello". Muñoz, que ha indicado que ese es el objetivo del centro de innovación puesto en marcha por la compañía, ha manifestado que "un ejemplo perfecto" de ello es el último lanzamiento de la empresa, el producto 'Aguinamar' con el que, según ha apuntado, buscan facilitar el consumo de pescado.

Muñoz, que ha defendido también la innovación dentro de la organización con una apuesta por un nueva cultura en la que la clave sea "compartir", ha asegurado que la compañía pretende ser un "referente en alimentación" siendo conscientes de "los monstruos que hay por hay".

PLAN ESTRATÉGICO

En este sentido, ha detallado que cuentan con un Plan Estratégico a tres años, hasta el 2020, ejercicio para el que quieren alcanzar una facturación de 220 millones y ser una multinacional.

Muñoz ha afirmado que en 2017 lograron un aumento del 9% en la facturación y para este año esperan un crecimiento del 11%. Según ha apuntado, para lograr el objetivo previsto para 2020, esperan crecimientos del 10% en su cifra de negocio "punto arriba o abajo".

Sobre posibles opciones de financiación a futuro, ha señalado que, aunque es un tema que "corresponde más a los dueños", ha indicado que la vía para crecer son los recursos propios y la deuda y no están "pensando" en otro tipo de operaciones como pudiera ser recurrir al MAB (Mercado Alternativo Bursátil) o la emisión de bonos.

Su estrategia pasa por "desestacionalizar" el consumo de gula y de su producto 'Krissia', establecer una tercera marca que ya se ha lanzado (Aguinamar) y explotar canales de comercialización como el internacional y Horeca.

En relación a los mercados exteriores, la empresa espera incrementar su volumen de exportaciones que se sitúa en el 8% y los áreas en las que se centrará son Francia, Italia y Reino Unido.

Su apuesta, según ha explicado su responsable, no es "vender más", sino que, en donde se venda, "haya más margen". Por otra parte, ha apuntado que la empresa, cuyo producto "La gula del Norte", sigue teniendo un peso fundamental en la facturación, continuará invirtiendo en innovación y, en concreto, dedican el 2% a "I+D pura", superando la media del sector privado (1,56%).

Por otra parte, ha subrayado la importancia de la formación y ha señalado que es necesario "talento" y ha reconocido que les cuesta "traer gente de fuera". "Creo en atraer talento tanto el de dentro como el de fuera y no quiero retener talento sino atraer", ha apuntado el CEO de Angulas Aguinaga que ha señalado que Euskadi "no es un país amigable para atraer talento".

En materia de empleo, ha manifestado que la empresa está "más automatizada" pero tiene "más empleo" y, en concreto, en 2017 aumentaron la plantilla en 80 personas y en 14 personas en lo que va de año.

Por otro lado, ha destacado que en Angulas Aguinaga el 52% de la plantilla son mujeres y el 45% del comité de dirección, mientras que "en el sector no llega al 10%". Asimismo, ha asegurado que en la empresa no existe "brecha salarial" entre hombres y mujeres porque los criterios por los que se establecen los salarios "no entienden de sexo" y tratan, además, de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

CONSORCIO VASCO DE TECNOLOGÍA

Por otra parte, el responsable de Angulas Aguinaga ha destacado que es importante que las empresas se "abran" a los centros tecnológicos pero teniendo "muy claro lo que hay que pedirles".

Ante la propuesta de crear un Consorcio Vasco de Tecnología, que aglutine a los centros tecnológicos vascos, ha indicado que le parece una "idea estupenda" y la cuestión es "gestionarlo bien".

A su juicio, es "una muy buena idea para mucha gente empezando por las empresas que podrán contar con un centro de referencia" que les puede ayudar "a cubrir muchas áreas". En su opinión, será "muy bueno" para las empresas, para los propios trabajadores de los centros tecnológicos y para Euskadi.

Muñoz ha afirmado que habrá que ver cómo se lleva a cabo "su ejecución", que cree que puede tener "dificultades", pero, según ha subrayado, hay que pensar en el "punto final" y va a ser "bueno para el País Vasco".