(Ampliación) El comité de huelga de Eulen no acepta la propuesta de la Generalitat

El comité de huelga de Eulen no ha aceptado la propuesta elaborada por la Generalitat de Cataluña para intentar cerrar un acuerdo que permita desconvocar las huelgas en los filtros de seguridad del Aeropuerto de El Prat (Barcelona).

En declaraciones a los medios, el asesor del comité de huelga, Joan Carles Giménez, ha considerado que la propuesta del Govern, que está mediando en el conflicto, es "insuficiente", ya que establece un complemento salarial de 200 euros, mientras que los trabajadores piden que sea de 350.

Sin embargo, Giménez ha recordado que la plantilla de Eulen está convocada a una asamblea el jueves en la que podrán votar si aceptan la propuesta de la Generalitat --aceptada por la dirección de la compañía-- o si apuestan por mantener las reivindicaciones del comité de huelga.

"La asamblea debe decidir si acepta o no. Yo me imagino que no", ha pronosticado Giménez, que sitúa el principal obstáculo en la cantidad del complemento salarial, ya que sí ve posibilidades de acuerdo en las cuestiones de organización del trabajo.

MÁS PERSONAL

Así, ha considerado positiva la propuesta de sumar una bolsa de 25 personas para relevar a la plantilla de los controles de seguridad cuando tengan que ausentarse de su puesto, frente a las 21 que había propuesto inicialmente la compañía: "Se van acercando a una cifra considerable, pero el tema del dinero será un problema grande".

El pacto de mediación propuesto también incorpora un quinto vigilante de seguridad por filtro de marzo a octubre, que se sumaría a los 17 filtros disponibles actualmente y a los tres turnos laborales actuales.

Estas nuevas incorporaciones --sumando los 25 de la bolsa de relevos-- totalizarían 76 personas, cifra que dista tanto del personal nuevo exigido por el comité de huelga (100) como de la propuesta inicial de Eulen (21).

La Generalitat ha hecho esta propuesta antes de comer, y durante el receso la dirección de la compañía la ha valorado y ha anunciado que la acepta, a pesar de que inicialmente sólo estaba dispuesta a aceptar un complemento salarial de 155 euros.