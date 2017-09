(Ampl.) La gran distribución eleva sus ventas un 3,3% en 2016 y crece por tercer año consecutivo

Las empresas de la gran distribución elevaron sus ventas un 3,3% en 2016, con lo que encadenan tres años consecutivos al alza, y crearon 3.400 nuevos empleos, hasta totalizar una plantilla de 231.500 personas, según ha informado este jueves la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que ha celebrado su asamblea anual.

En concreto, la recuperación de la confianza del consumidor, por el aumento de empleo y de la renta disponible, ha impulsado el consumo de los hogares y la venta del comercio, especialmente en bienes de no alimentación.

El presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, confía en que este crecimiento de las ventas se mantenga durante este ejercicio para cerrar 2017 con un incremento cercano al 3%, consolidando la recuperación iniciada en 2014, gracias al dinamismo del empleo, el tirón del turismo y la confianza de los hogares.

De esta forma, las empresas que forman parte de Anged, entre ellas El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski o Ikea, sumaron un total de 140 establecimientos netos, que les han permitido alcanzar una superficie comercial neta de 8,7 millones de metros cuadrados, lo que supone un 3,3% menos que en 2016, debido a la adaptación constante de los conceptos comerciales a los nuevos estilos de vida, los cambios tecnológicos y una mejor experiencia de compra.

Respecto al empleo, en los últimos tres ejercicios la gran distribución española ha creado 15.000 nuevos empleos, hasta alcanzar una plantilla de 231.500 personas, un 1,5% más que el pasado año. "Somos una fuente de trabajo estable en todas las comunidades, superando en empleo a sectores tan potentes como el de fabricación de coches o el de servicios financieros", ha destacado Merry del Val.

APORTACIÓN A LAS ARCAS DEL ESTADO DE 9.000 MILLONES

Las firmas asociadas de Anged elevaron durante el pasado año un 4,5% su inversión, hasta 1.070 millones de euros. Así, desde 2008 se han dedicado 14.100 millones de euros para adaptar la red de tiendas a las nuevas tendencias del consumo y al área digital. "Son los clientes los que están acelerando el proceso de cambio. Con ellos estamos creando la tienda del futuro, un espacio que integra lo mejor del mundo físico y digital, y que supone un cambio profundo en los modelos de negocio, la gestión de las empresas y la relación con el público", ha subrayado.

Por otro lado, la gran distribución española apuesta por comprar a proveedores nacionales y las adquisiciones crecieron un 5,3%, hasta alcanzar los 29.590 millones de euros, con un peso sobre las ventas total del 74%, mientras que la aportación retributiva y el pago de impuestos superaron en 2016 los 9.000 millones de euros.

"Hemos seguido trabajando con miles de proveedores nacionales, en su mayoría pymes, para crear una cadena de valor moderna y competitiva que genera 30.000 millones de euros en compras al año. El gran formato comercial es, de hecho, el principal trampolín para el lanzamiento del 60% de las innovaciones desarrolladas por la industria", ha recalcado Merry del Val.

IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO

Por su parte, la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela García, ha clausurado la asamblea destacando el trabajo en "pro de la economía española" que hace el sector y ha destacado que la sociedad está viviendo cambios "muy disruptivos" por lo que es necesario que la gran distribución española y las pymes den el salto a los cambios tecnológicos y apuesten por la digitalización.

"Las tendencias de futuro no pasan por seguir hablando de horarios comerciales, era un discurso del siglo XX, que ya está superado. Tenemos que hablar de plataformas, de tecnología y no perder el tiempo en hablar de horarios, es cierto que para esa pobre empresa familiar que tiene una tienda no es que les esté pidiendo tengan abierto las 24 horas, pero tenemos que ayudar a esos negocios a que vayan entrando a la era digital, que entren en plataformas. No queremos esclavos, queremos que tengan vida sana y concilien, que una vez se cierra la tienda física se siga comprando en la red", ha indicado durante la clausura de la asamblea.

Poncela ha reiterado la necesidad de la "entrada del comercio a la digitalización". "Queremos ayudar al comercio a hacer ese giro disruptivo, ya que es impensable que cuando se ha cerrado un establecimiento en físico, ese comercio esté cerrado y no siga vendiendo 'online', sobre todo con la gran cantidad de turistas que vienen a España", ha subrayado.

"Cuando veo que el crecimiento del 3% de la facturación del sector y luego que las ventas en 'online' están creciendo a doble dígito, creo que hay que meterse ahí, sí o sí, porque solo el 19% de las empresas españolas vende en la red y eso no tiene justificación", ha insistido.