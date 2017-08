(Ampl.) El personal Prosegur estudia ir a la huelga en los aeropuertos de Valencia y Alicante

Al respecto, el responsable del sector de seguridad y limpieza de FeSMC-UGT-PV, Saturnino Martínez, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que en el aeropuerto valenciano de Manises ya hay un acuerdo de movilización sindical si este miércoles el consejo de ministros aprueba el nombramiento de un mediador para resolver el conflicto en el aeropuerto de El Prat. La próxima semana se reunirá el personal del alicantino de El Altet.

Al respecto, ha aclarado que si el Ejecutivo aprueba nombrar un mediador convocarán la huelga en los aeropuertos valencianos para que "reflexione" porque "el problema no es con una empresa concreta" sino con "las licitaciones de los concursos por debajo del precio del convenio". "Más que concursos parecen subastas", se ha lamentado.

Por ello, ha insistido en que el problema no es con una empresa concreta de un aeropuerto determinado, si no que el Gobierno saque licitaciones que no cumplen con el convenio colectivo estatal. De hecho, ha apuntado que otros aeropuertos, como Galicia, Andalucía o Madrid, también se están planteando ir a la huelga.

En ese sentido, ha puesto de manifiesto que en la última década el personal de seguridad "ha ido perdiendo masa salarial y derechos adquiridos". Por ejemplo, en Valencia ya no se les paga el párquing en el aeropuerto, lo que obliga a la plantilla a dejar el coche en un polígono cercano y, al no haber pasarela de paso, los trabajadores cruzan por la carretera, con "el consiguiente peligro para su seguridad".

Esta compañía se ocupa, junto con Eulen e ICTS Hispania, de las tareas de seguridad en los filtros de control de pasajeros y equipajes en el 94% de los aeropuertos españoles, según datos de Aena. Concretamente, estas compañías prestan servicios en 45 de los 48 aeropuertos de la red.

Eulen se encarga de la seguridad en 21 aeropuertos españoles, Prosegur en 17 e ICTS en otros siete. Los tres aeropuertos restantes son para Segurisa (Santander y Jerez de la Frontera) y Tablisa (Palma de Mallorca).