(Ampl.) Consum cierra un 2016 "récord" con un beneficio de 46,8 millones, un 20% más

Así lo ha dado a conocer este jueves en rueda de prensa el director general de la cooperativa, Juan Luis Durich, quien ha mostrado su "especial satisfacción" por las cifras registradas, que han sido de "récord". De hecho, ha valorado que el crecimiento en ventas se sitúa 6,9 puntos porcentuales por encima de la media del sector de la distribución española a superficie dinámica, mientras que el crecimiento a superficie constante del 7,9%.

Además, en 2016, Consum invirtió 102,7 millones de euros, un 12,9% más, básicamente en la apertura de 36 nuevos supermercados, 12 propios y 24 franquicias Charter, y en la ampliación de las instalaciones logísticas en Cataluña. Así, la cooperativa mantiene el sexto puesto del ranking nacional de empresas de distribución con una cuota de mercado por ventas del 14,75% en su ámbito de actuación.

Con estas incorporaciones, Consum cerró el pasado ejercicio con una red de 680 establecimientos, 436 propios y 244 Charter ubicados en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón.

Para el próximo año, Durich ha avanzado que la cooperativa prevé invertir 130 millones de euros y abrir 45 nuevos establecimientos, de los que 15 serán Consum --3 en Cataluña y Andalucía; 1 en Murcia, 6 en la Comunitat y 2 en Castilla La Mancha-- y los otros 30 serán Charter --10 en la Comunitat, 9 en Cataluña, 6 en Castilla La Mancha, 2 en Aragón y Murcia y 1 en Andalucía.

El 72,7% DE LOS TRABAJADORES SON MUJERES

Respecto a su plantilla, Consum generó 1.071 nuevos empleos en 2016, hasta alcanzar una plantilla de 13.504 trabajadores, de los cuales el 72,7% son mujeres con una media de edad de 38 años. Para este año, prevé crear 1.600 puestos de trabajo.

Además, la actividad de Consum generó en 2016 más de 23.700 puestos de trabajo indirectos, debidos al crecimiento de la red Charter, los fabricantes de marca propia y las empresas de transporte, mantenimiento, limpieza, seguridad y servicio a domicilio.

Durich ha destacado que las personas son para la cooperativa el "eje clave", por lo que ha resaltado que los puestos de trabajo en la cooperativa son "estables y de calidad" ya que el 94,7% de la plantilla disfruta de la condición de socio, fijo o socio en periodo de prueba, quienes se repartirán el 70% de los resultados de 2016, unos 32 millones de euros.

También, ha puesto en valor que a finales del ejercicio 2016 se aprobó un aumento salarial del 1,6% para el personal base, lo que representa una inversión de más de 2 millones de euros y supone una medida de solidaridad retributiva, acortando distancias entre los salarios más bajos y más altos.

CONCILIACIÓN FAMILIAR

Con el objetivo de favorecer la conciliación familiar, Consum invirtió 8 millones de euros, unos 596,8 euros por trabajador, para lograr este fin. Además, el 1 de enero de 2017 la Cooperativa amplió a 6 semanas el permiso de paternidad retribuido, dos más de lo que estipula la ley, mejorando las condiciones del permiso por nacimiento, adopción o acogida que ya tenía la plantilla, fijado en 4 semanas desde diciembre de 2009.

También, aprobó una paga mensual de 150 euros para trabajadores víctimas de violencia de género y para trabajadores con hijos con alguna discapacidad y otra anual de 300 euros para trabajadores con algún tipo de discapacidad.

Todo ello ha supuesto, según Durich, que la Cooperativa haya aumentado su productividad un 22%, permitiendo la mejora de la calidad de vida en el trabajo y la atracción y retención del talento y reduciendo también el absentismo un 17%.

PROVEEDORES

El director general de Consum ha puntualizado que la Cooperativa apuesta por la variedad de marcas, calidad en frescos y el mejor precio desde la primera unidad, adaptando su oferta a "las necesidades del cliente". Por ello, ha indicado que Consum cuenta con más de 12.900 referencias, de las que el 87% son marcas de fabricante y el 13%, unas 1.700 referencias, marca propia.

En este sentido, y con el objetivo de cubrir las necesidades de consumo de sus clientes, a finales de 2016 lanzó la nueva gama de productos ECO con 80 referencias, que se ampliarán en 2017.

Además, ha puesto en valor su compromiso con la economía local como demuestra el hecho de que el 99,6% de sus proveedores son nacionales y el 65,6% procede de las comunidades autónomas en las que está presente. La Cooperativa trabaja cada año en mejorar los plazos de pago de dichos proveedores y en 2016 lo ha reducido en un día, situándolo en 44 días desde la recepción de la mercancía.

COLABORACIONES SOLIDARIAS

Por otro lado, Consum destinó 12,6 millones de euros a proyectos de colaboración solidaria en 2016, un 37% más que el ejercicio anterior. Entre sus proyectos, Durich ha destacado el Programa Profit de Gestión Responsable de Alimentos, que el pasado ejercicio donó 5.200 toneladas de alimentos provenientes de los supermercados, plataformas y escuelas de frescos, por un valor de 12 millones de euros.

Asimismo, destinó 8,2 millones de euros a inversiones medioambientales. De hecho, en 2016, su huella de carbono disminuyó un 4,8% respecto al año anterior por la incorporación de gases refrigerantes menos contaminantes en las nuevas aperturas. Además, ha dejado de emitir a la atmósfera 36.551 toneladas de CO2, obteniendo unos ahorros superiores a los 17 millones de euros.

Para ello, ha explicado que ha sido "clave" la ampliación de la red de supermercados Ecoeficientes, que ha alcanzado los 327 centros, un 75% de la red comercial propia. Además, el 75% del consumo energético de la Cooperativa procede de fuentes de origen renovable.

VENTA ONLINE

Respecto a los planas de digitalización de la compañía, el director general ha avanzado que la previsión es destinar unos 17 millones de euros para la robotización de sus plataformas; reformas, mejora tecnológica y para la incorporación de espacios y secciones en su almacén en El Prat (Barcelona).

De la venta online, que apenas lleva 4 meses en funcionamiento en València y su área metropolitana y que en los próximos meses llegará a Alicante y Barcelona, ha señalado que todavía están "aprendiendo muchísimo" y, a partir de la realización de una análisis "serio" de sus posibilidades de futuro, decidirán si hacer algún movimiento logístico.

"Tenemos que ver si nos interesa o no porque al final al cliente no le cambia nada porque solo le interesa si llega el producto en las condiciones que lo ha pedido", ha manifestado Durich, quien ha apuntado, en este sentido, que todavía no está "en disposición" de tener un criterio establecido sobre si Consum apostará o no por la compra por Internet.