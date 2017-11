(Ampl.) La CNMC abre expediente sancionador al sector de la estiba por su acuerdo de julio

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a los sindicatos y la patronal de la estiba portuaria por considerar que el acuerdo que alcanzaron el pasado mes julio, con el que pusieron fin a seis meses de conflicto en el sector, puede restringir la competencia.

El 'superregulador' abre el expediente tras realizar de oficio una información reservada en la que detectó "indicios racionales de la existencia de conductas" contrarias a la normativa de competencia, según indicó este órgano.

El expediente afecta a la patronal de empresas estibadoras Anesco y a los sindicatos del gremio La Coordinadora de Trabajadores del Mar, UGT, CC.OO., CIG, LAB y ELA.

Además, y por vez primera en la historia de la CNMC, este órgano se ha dirigido a todos ellos para recordarles el deber de reserva y confidencialidad al que asegura están obligadas en virtud del artículo 43 de la Ley de Defensa de la Competencia, con el fin de "proteger el proceso de investigación y resolución del expediente", que se extenderá durante 18 meses.

El órgano que preside José María Marín Quemada estima que el pacto se alcanzó tras la aprobación en mayo de la reforma legal del gremio por la que se abrió precisamente a la Competencia.

Pese a ello, la CNMC indica que el acuerdo recoge prácticas que consisten en restringir la libertad de contratación de trabajadores para la prestación de labores de estiba y en limitar la libertad de las empresas que prestan estos servicios para participar en otras que gestionen la contratación de los trabajadores.

El hecho de que, según la CNMC, el pacto entre patronal y sindicatos de la estiba pueda contravenir la normativa sobre competencia podría así reabrir el conflicto sobre la reconversión del sector que se registró en la primera mitad del año, cuando en febrero el Ministerio de Fomento planteó la reestructuración de la actividad de carga y descarga de buques en los puertos para liberalizarla y adecuarla a la normativa de la UE, que había advertido de una multa.

POSIBLE NUEVO CONFLICTO.

La reestructuración abrió un periodo de conflictividad en los puertos, que finalmente supuso varias semanas de paros en el mes de junio, y concluyó con la consecución a comienzos de julio de un acuerdo entre patronal y sindicatos.

Este pacto debía servir de base para negociar un nuevo convenio del sector para ajustarlo a la reforma legal del mismo Fomento logró aprobar en el Congreso en el segundo intento a mediados del pasado mes de mayo.

No obstante, pese a que sindicatos y patronal se comprometieron a concretar el nuevo convenio antes del pasado 30 de septiembre, hasta el momento no han podido cerrarlo, dado que el Departamento que dirige Íñigo de la Serna no ha aprobado aún en Real Decreto que se comprometió a promover para desarrollar normativamente la reestructuración del sector e incluir medidas que la UE no permitió incluir en la reforma legal.

Además, todo ello se registra mientras este miércoles y jueves, los días 8 y 9 de noviembre, tiene lugar en Sevilla el Congreso Confederal de La Coordinadora, el principal sindicato de la estiba.

El congreso, que está previsto reelija como coordinador general a Antolín Goya, quien abordaría así su cuarto mandato consecutivo al frente de la formación, tiene también programado realizar un análisis de la coyuntura del sector, con lo que con toda probabilidad sopesará el expediente de la CNMC.