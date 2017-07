(Ampl.) Amadeus eleva su beneficio un 16,1% en el primer semestre hasta los 574 millones

A este crecimiento contribuyeron el alza de los ingresos, que subieron un 9,5% en el primer semestre, hasta los 2.490,7 millones de euros, y el resultado neto bruto de explotación (Ebitda) se incrementó un 10,1%, hasta registrar 998,9 millones de euros.

Durante el primer semestre, las reservas aéreas totales a través de agencias de viajes crecieron un 5,7%, hasta las 295,2 millones, mientras que los pasajeros transportados se elevaron un 19,8%, hasta los 753,4 millones.

"La evolución de Amadeus en el primer semestre del año fue positiva. Nuestros negocios registraron un buen comportamiento y alcanzaron importantes hitos, como la migración del negocio de vuelos domésticos de Southwest Airlines a la plataforma Altéa", aseguró en nota de prensa el consejero delegado de la compañía Luis Marto.

Según explicó el negocio de distribución siguió creciendo a un ritmo más elevado que el de la industria, lo que permitió mejorar su posición competitiva.

Desde el segmento de soluciones tecnológicas, se han completo importantes migraciones que han contribuido a la expansión de su presencia internacional. "En la primera mitad del año, el 56,8% de nuestros pasajeros embarcados se generó fuera de Europa", explicó el directivo que asegura que la compañía afronta el segundo semestre del año con "optimismo".

AUMENTAN LAS RESERVAS DE AGENCIAS UN 5,7%.

En el negocio de distribución los ingresos ordinarios aumentaron hasta los 1.635,5 millones de euros, un 7,6% más que en el mismo periodo de 2016.

Las reservas aéreas realizadas por agencias de viajes a través del sistema Amadeus crecieron un 5,7% hasta alcanzar 295,2 millones, superando así al crecimiento de la industria de los GDS, del 4,3%.

El buen comportamiento del segmento de distribución se vio apuntalado por el crecimiento de las reservas aéreas realizadas a través de agencias de viajes, que aumentaron en todas las regiones. Esto contribuyó al incremento de su posición competitiva en 0,5 puntos porcentuales, hasta el 43,6%. Latinoamérica y Asia-Pacífico volvieron a ser las regiones más dinámicas y crecieron un 14,7% y un 10%, respectivamente.

Durante el primer semestre de 2017 se firmaron nuevos contratos o renovaciones de acuerdos de distribución de contenido con 21 aerolíneas, entre ellas Westjet Airlines y Korean Air. Actualmente, los usuarios del sistema Amadeus pueden acceder al contenido de más de 100 aerolíneas híbridas y de bajo coste en todo el mundo.

A cierre de junio, 130 aerolíneas tenían contratado Amadeus Airline Ancillary Services para su canal indirecto --incluidas Malaysia Airlines y Middle East Airlines en el segundo trimestre--, 101 de las cuales ya habían implantado la solución. Amadeus Fare Families, que permite a las aerolíneas distribuir tarifas personalizadas, contaba con 54 aerolíneas clientes, de las cuales 46 ya la tenían implantada a cierre de junio.

En el negocio de soluciones tecnológicas los ingresos ordinarios aumentaron un 13,3% hasta alcanzar los 855,2 millones de euros. Los pasajeros embarcados aumentaron un 19,8%, hasta un total de 753,4 millones

El crecimiento del volumen de pasajeros embarcados se vio apuntalado por la inclusión de los pasajeros embarcados de Navitaire New Skies (consolidados desde finales de enero de 2016), así como por un crecimiento orgánico del 8,1%, la adopción de las plataformas de gestión de pasajeros de Amadeus (Altéa or New Skies) por parte de nuevas aerolíneas y las migraciones de 2016.

A cierre de junio, 199 clientes (incluido Southwest) tenían contratada Altéa o New Skies y 189 ya habían migrado. Malaysia Airlines y Kuwait Airways figuran entre las aerolíneas que adoptaron Altéa durante el segundo trimestre del año. GoAir, Viva Air Perú, Andes Líneas Aéreas y JetSMART son algunas de las que implantaron New Skies.

INCREMENTO DEL 21,3% DEL DIVIDENDO

La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de junio aprobó el dividendo anual bruto con cargo al beneficio del ejercicio 2016.

El importe total aprobado fue de 412,5 millones de euros, cifra que representa un incremento del 21,3% con respecto al año anterior y un 50% del beneficio de 2016, y que equivale a un dividendo (bruto) de 0,94 euros por acción. El 30 de junio de 2017 se abonó un dividendo complementario de 0,54 euros (brutos) por acción. Previamente, en febrero, se distribuyó un dividendo a cuenta de 0,40 euros por acción.

La deuda de la empresa a 30 de junio ascendía a 1.975,1 millones de euros (equivalente a 1,10 veces el EBITDA de los últimos doce meses según contratos de financiación). En mayo, Amadeus llevó a cabo una emisión de Eurobonos por valor de 500 millones de euros, con un vencimiento a dos años y un cupón anual del 0,0%. El precio de emisión fue del 99,932% de su valor nominal.