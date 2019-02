Amazon renuncia a ubicar una nueva sede en Nueva York ante las críticas por su presencia en la ciudad

En un comunicado difundido a través de su blog oficial, Amazon defiende que, según las encuestas, el 70% de los ciudadanos de Nueva York defiende sus planes de inversión en la ciudad. Sin embargo, denuncia que "varios políticos de la ciudad y del Estado han dejado claro que se oponen a su presencia".

Según Amazon, que no cita ningún partido o corriente política en particular, esta oposición "no ayuda a establecer el tipo de relaciones necesarias para seguir adelante con este proyecto y otros muchos planeados para la zona de Long Island".

La compañía ha mostrado así su decepción al no poder desarrollar sus planes de crecimiento en una ciudad en la que ya habían mantenido conversaciones con muchos residentes, empresarios y líderes de la comunidad, aunque ha manifestado su interés en seguir generando puestos de trabajo en una zona en la que actualmente cuenta con más de 5.000 trabajadores.