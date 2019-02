La nave de Amazon en Illescas (Toledo) abre en abril y entrará en pleno funcionamiento en tres años

Así lo ha asegurado durante una visita institucional a la obra en la que ha ofrecido datos relativos a esta nave, que cuenta con 100.000 metros cuadrados de superficie --"más de 12 campos de fútbol"--; 479.000 metros cúbicos de hormigón --"lo suficiente para llenar 180 veces una piscina olímpica--; o 40.000 metros de cable de bajo voltaje para la iluminación han sido algunos de los datos esgrimidos por el dirigente de la compañía.

Aunque en abril de este año empezará a dar sus primeros pasos, será dentro de tres años cuando estará a pleno rendimiento. "Hemos llegado a este día gracias a la maravillosa asociación con nuestros contratistas y distribuidores. Gracias a todos, también a los líderes. Nos sentimos agradecidos con vuestra colaboración", ha zanjado.

GARCÍA-PAGE RESALTA LA IMPORTANCIA DE ILLESCAS

El presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García-Page, ha intervenido en el acto con un discurso que ha querido comenzar por los agradecimientos, en primer lugar para la empresa Urban, encargada de la construcción de la nave.

Ha hablado de la importancia de la zona geográfica de Illescas y, sobre su alcalde, José Manuel Tofiño, ha dicho que es "una persona lista", que ha sabido aprovechar la cercanía de su localidad con la capital de España.

"Es de los que madruga, y a quien madruga, Dios le ayuda. José Manuel es de la gente que desde su despacho de la Alcaldía más está contribuyendo a que esta región no pierda un tren. Y espero que el tren con La Sagra e Illescas sea un proyecto del Gobierno de España, junto con el tercer carril de la A-42, que será un auténtico clamor", ha defendido García-Page, quien también ha reclamado la liberalización de la autopista de peaje A-41.

Seur, H&M, FM Logistic y ahora Amazon son algunos ejemplos esgrimidos por García-Page pare exhibir que el polígono industrial de Illescas es de los más importantes de España.

1.300 MILLONES DE INVERSIÓN, 10.000 EMPLEOS

En lo que va de legislatura, según los datos del Gobierno regional, se han acaparado hasta 1.300 millones de euros de inversión en los grandes proyectos empresariales que se han fijado en Castilla-La Mancha. Con todo, se prevé que puedan servir para crear 10.000 empleos en el corto plazo.

Esta tierra, "por primera vez en mucho tiempo, no va a estar en la retranca de la historia". "Soy consciente de la revolución comercial que se está planteando en el planeta. Sé que puede preocupar a mucha gente, pero no sólo es imparable, sino que no nos puede llevar a estar al margen", ha enfatizado.

Sobre Amazon, ha querido dejar claro que es una empresa que no ha pedido ningún favor a la Administración regional, siendo "la empresa que menos ha exigido a cambio" por instalarse en la región, algo de "gran valor".

También ha querido celebrar que Castilla-La Mancha "ha cogido el tren" de la revolución comercial, lo que servirá para "aprovechar los cambios" que vienen.

"Decir que Amazon está aquí con esta inmensa construcción es una auténtica garantía de atracción que pone de manifiesto hasta qué punto esta zona de la provincia abraza a la Comunidad de Madrid para ser un pulmón de desarrollo", ha aseverado.

TOFIÑO AGRADECE LA APUESTA

El alcalde de la localidad ha tomado la palabra para asegurar que más de 32.000 personas han utilizado la plataforma puesta a disposición por el Ayuntamiento para enviar sus currículos y postular a alguno de estos puestos de trabajo.

Ha precisado que las dos empresas que se están dedicando a seleccionar personal ya están trabajando, con mucha gente ya en fase de entrevista, con el objetivo de empezar a funcionar a mediados de abril, cuando la planta abra sus puertas.

"Gracias a Amazon por poner a Illescas en el centro de la logística mundial. Quien nos ha colocado en el punto central habéis sido vosotros. Gracias por haber estado pendientes de que había una ciudad en Castilla-La Mancha que tenía la posibilidad de poder daros todo lo que necesitáis para poner en marcha la planta más importante de la península ibérica", ha afirmado.