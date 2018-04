(Am) Fomento aprobará pronto el plan inmobiliario de Barajas con una inversión inicial de casi 1.000 millones

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha avanzado hoy que "en muy pocos días" se va a presentar el plan inmobiliario en el entorno del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que requerirá en los primeros ocho años de su desarrollo un esfuerzo inversor de colaboración público-privada de casi 1.000 millones de euros.

Durante su intervención en los desayunos informativos organizados por Europa Press, De la Serna ha destacado que el espacio en los terrenos ubicados en el entorno del primer aeropuerto de la red susceptible de desarrollo inmobiliario es "cuatro veces mayor" que el proyecto Madrid Nuevo Norte, conocido como operación Chamartín, con un suelo bruto de casi 940 hectáreas, con casi 400 hectáreas de parcelas netas edificables.

"Tenemos la responsabilidad de sacar el mayor rendimiento a esas 940 hectáreas", ha subrayado el ministro de Fomento, que indicó que su departamento ya ha recibido manifestaciones de interés de grandes grupos que han trasladado su intención "inmediata" de implantarse en estos terrenos.

Aena prevé comercializar 2,7 millones de metros cuadrados en terrenos ubicados en Madrid-Barajas en 40 años y otros 1,8 millones de metros cuadrados en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, dentro del nuevo plan inmobiliario que va a lanzar próximamente y que abarcarán el desarrollo de las zonas de carga y logística e incluirá además un proyecto de 'Airport City'.

De la Serna destacó que las cosas en el sector aéreo van "estupendamente bien", que en abril se inició la tramitación de los dos grandes planes directores de la red (Barajas y El Prat), al tiempo que recordó que se espera cerrar el año con 250 millones de pasajeros en aeropuertos.

Preguntado por la fecha en la que llegará el AVE a Barajas, De la Serna reiteró que todavía no hay un diseño claro de este proyecto, por ello no se ha incluido en el plan director de Barajas, pero aseguró que se sigue trabajando en las alternativas, para lo que se mantienen reuniones entre Renfe, Adif y Aena. "Hasta que no haya un diseño claro no lo podemos incluir, pero seguimos pensando que es una infraestructura estratégica", zanjó.

La inversión total estimada para el periodo 2017-2026 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas asciende a 1.571 millones de euros con el objetivo de elevar su capacidad a 80 millones de viajeros anuales, y en El Prat a 1.594 millones de euros para alcanzar los 70 millones de viajeros. En total unos 3.165 millones de euros, sumando estos dos grandes planes. A esto se suma el Documento de Regulación Aeroportuaria 2017-2021 (DORA), que contempla una inversión total de 2.646 millones de euros.

Durante su intervención, De la Serna puso en valor que España es el único país europeo que cuenta con un marco regulatorio que marca un escenario estable para los próximos cincos años, que incluye un descenso del 11% de las tasas aeroportuarias (a razón del 2,2% anual), así como un plan estratégico en navegación aérea, 'Plan de Vuelo 2020', que contempla un descenso de las tasas de control del 12% para 2019, el triple de lo inicialmente previsto, y se mantendrán las rebajas propuestas para 2018 y 2020 (del 3% y del 5%, respectivamente).