Álvarez-Pallete pide una "regulación del siglo XXI" en Europa para el sector de las telecomunicaciones

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha reclamado una "regulación del siglo XXI" en Europa para el sector de las telecomunicaciones que permita aprovechar la "significativa oportunidad" que ofrece la digitalización, ya que el régimen actual está penalizando a las compañías con menores ingresos, menos capitalización de mercado y una competencia "artificial".

En su intervención en el evento 'FT-ETNO Summit 2018', que se celebra en Bruselas, Álvarez-Pallete ha incidido en que el entorno actual "no está funcionando" y Europa tiene una falta de visión industrial y se está "quedando atrás" respecto a otras regiones. "El antiguo régimen regulatorio y de competencia ya no es valido, la regulación de la voz no puede extrapolarse al mundo de los datos", ha subrayado.

Sin embargo, ha asegurado que "no es demasiado tarde" para intentar aprovechar "una oportunidad que no se puede perder". Así, ha remarcado que la digitalización puede aportar 700.000 millones de euros al PIB europeo, "lo que es más del 70% del tamaño del PIB de España", y que la contribución del sector puede doblarse en los próximos años si se cuenta "con el ecosistema adecuado".

El presidente ejecutivo de Telefónica, que ha puesto como ejemplo de que esto puede lograrse con el reciente reglamento sobre la protección de datos (RGPD), ha señalado que la propuesta del sector incluye la petición de "mismos servicios, mismas reglas y mismas obligaciones", así como de espectro a largo plazo, un marco de inversión cierto y "una regulación del siglo XXI con valores europeos".

En este contexto, Álvarez-Pallete ha advertido de que el sector de las telecomunicaciones está perdiendo relevancia dentro del denominado hipersector de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en el que en cambio las empresas de Internet, conocidas como OTT, han incrementado su cuota de mercado sin que entre ellas haya ninguna europea.

En este sentido, ha incidido en que el sector europeo de las telecomunicaciones ha reducido su valor en bolsa desde 2012, cuando en América o Asia ha aumentado su capitalización de mercado, y ha recordado que solo hay dos empresas europeas entre los diez principales operadores de telecomunicaciones del mundo y ninguna en el campo de las TIC.

Asimismo, ha remarcado que las ingresos de las telco del Viejo Continente han descendido en los últimos años, mientras que en otras partes del mundo se han mantenido estables o han crecido. Además, ha sido un sector "masivamente deflacionario", en el que "presiones artificiales" han añadido una "significativa presión" sobre los ingresos.

EUROPA, REZAGADA

El presidente ejecutivo de Telefónica ha criticado que se ha creado una "competencia artificial" que ha llevado a una falta de innovación. Así, ha advertido de que Europa tiene menos fibra que otras partes del mundo y no está construyendo adecuadamente las nuevas infraestructuras que se necesitan, al mismo tiempo que ha invitado a no cometer con el 5G los mismos errores que con anteriores tecnologías móviles.

Pese a todo, Álvarez-Pallete ha afirmado que "se puede dar la vuelta a esta situación" y ha puesto como ejemplo el caso de España, que tiene una red de fibra que llega al 74% de la población y que es mayor que la de China o la de la suma de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Portugal.

"Esto prueba que con los incentivos adecuados la competencia en infraestructuras puede ser promovida", ha remarcado el presidente ejecutivo de Telefónica, quien ha defendido la relevancia de un sector que aportar el 5% del PIB europeo, da trabajo a más 700.000 personas y paga impuestos en la región con un tipo medio de en torno al 23%.