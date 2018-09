Álvarez-Pallete anima a encarar la transformación digital con confianza porque nada impide "estar a la cabeza"

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha afirmado que "no hay nada que impida" a España a aspirar a "estar en el furgón de cabeza" para afrontar la transformación digital y, por tanto, "es un tema de que nos sintamos capaces de hacerlo". Por ello, ha animado a "encararla con confianza".

Álvarez-Pallete ha abierto este martes el ciclo 'Asomándonos a un mundo digital' en la Universidad de Deusto en Bilbao, donde ha pronunciado la conferencia 'Disrupción exponencial' en la que ha repasado las principales claves para afrontar un futuro digital.

El presidente de Telefónica se ha mostrado convencido de que España está bien posicionada en los principales indicadores "objetivos" necesarios para "optar a ser de la vanguardia" en esta materia, entre los que ha citado infraestructuras, la población universitaria o el ecosistema de innovación.

Tras indicar que también "estamos legitimados para hablar del mundo de los valores como sociedad", ha opinado que "no hay nada que nos impida a aspirar a estar en el furgón de cabeza, pero es un tema nuestro de confianza, que nos sintamos capaces de hacerlo". Por ello, ha animado a "encarar esa transformación digital con esa confianza". "Podemos estar a la altura o competir con cualquiera", ha asegurado.

En esta línea, ha destacado que España tiene actualmente "más fibra que la suma de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Portugal, juntas", de modo que "sólo está por detrás de Japón y Corea".

Según ha explicado, el nivel de penetración de la fibra en el Estado es de media del 71% y es superior al 84% en Euskadi, "uno de los lugares más avanzados de conectividad de fibra de ultrabanda ancha". "Un 99% de cobertura 4G, eso no existe en Europa", ha apuntado.

Por ello, ha advertido de que "no hay excusa con la conectividad". Según ha indicado, "el que no se quiere transformar es porque no ha sabido verlo, pero la infraestructura para hacer la transformación existe" y está "preparada" para afrontar nuevos cambios.

Tras indicar que no existe "una fórmula única" para afrontar la digitalización, sino que varía entre los sectores, ha destacado que el 40% de las pymes vascas ya ha migrado a la 'nube' y se ha mostrado convencida de que la transformación digital es "una oportunidad".

El presidente de Telefónica ha destacado que los importantes cambios que se han sucedido en los últimos años por la "revolución digital" se van a acelerar en los próximos tres o cinco años. Según ha indicado, en los próximos tres años el 95% de los smartphones "vendrán ya con inteligencia artificial" y el 5G "viene ya en los próximos cinco o seis años".

EMPLEO Y CONSTITUCIÓN DIGITAL

Asimismo, ha señalado la importancia de acometer "una reflexión a nivel social" ante los cambios que se van a producir porque se va a "tener mucho impacto en el empleo", aunque también se crearán otros. En este sentido, ha señalado que será necesario "reeducar" a los trabajadores para "pasar de unos colectivos a otros" y "proteger" a los que no les sea posible hacerlo.

En cualquier caso, ha insistido en que la transformación que va a conllevar la inteligencia artificial es "una oportunidad para economías que se preparen y se digitalicen", si bien ha advertido de que es preciso reflexionar sobre "cómo lo queremos encauzar".

En esta línea, ha apostado por "una Constitución digital" con el marco esencial de valores, derechos y obligaciones en esta materia, un campo que "va a surgir de la mano de la ciudadanía".

Álvarez-Pallete ha afirmado mirar "con bastante optimismo el futuro" y ha explicado que el tráfico de datos crece prácticamente un 50% cada año y ya más de la mitad de los ingresos de Telefónica no proceden de servicios de voz, sino de los datos y los servicios de valor añadido.

Por ello, ha manifestado que el "activo esencial en el mundo que viene" son, para su empresa, "las redes". Según ha planteado, es esencial "ser excelentes" en cobertura y buen acceso. "Los clientes quieren cuantos más productos digitales les puedas vender siempre que la red funcione bien", ha añadido.

En materia de seguridad, ha advertido de que "nadie está al 100% protegido", sino que el objetivo debe ser "estar protegido al máximo nivel" en un contexto en el que "cada día surgen nuevos ataques". En esta línea, ha afirmado que no se debe lanzar ningún producto o servicio que no haya pasado "el test de seguridad" antes porque es "un elemento crucial".