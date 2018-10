Álvarez-Pallete (Telefónica): "Hay que ponerle límites a la tecnología, es el tiempo de las personas"

Así lo ha indicado durante su conferencia sobre la disrupción exponencial en el XVII Congreso de directivos CEDE, que se celebra este jueves en Palma, y que está enfocado en las claves para crecer en la cuarta Revolución industrial.

Álvarez-Pallete ha señalado que "el tamaño de la revolución actual es el de cuatro veces la histórica revolución industrial" y que aunque "nos estamos acostumbrando a titulares tremendamente disruptivos, ninguna otra generación de seres humanos ha vivido tantos cambios como nosotros. "Cada vez que ha habido una acumulación de tecnología en un momento preciso, el cambio se ha disparado exponencialmente", ha dicho.

De esta manera, ha explicado que "durante los próximos 20 años la humanidad va a cambiar más que en los 300 años anteriores". En este sentido, ha destacado que en 2025 "100.000 millones de personas y cosas estarán conectadas a la red".

"El tráfico de datos se va a multiplicar por un factor de 11 veces", ha dicho para después añadir que "tenemos que estar preparados para no convertirnos en un cuello de botella".

Con esto, ha aseverado que desde su punto de vista, "no es el momento de la tecnología, es el momento del humanismo". "En Telefónica creemos que nuestra base fundamental deben ser los valores. Hay que poner límites a lo que la tecnología puede hacer, y esos límites son los de las personas", ha remarcado.

Sobre su compañía, Álvarez-Pallete también ha asegurado que Telefónica debe "ser abierta, retadora y confiable". "Abierta porque en este mundo que viene no es posible no ser transparente, retadora porque no podemos tenerle miedo al cambio, y confiable para nuestros accionistas, nuestros clientes y nuestra gente", ha precisado.

Tras Álvarez-Pallete, el programa ha continuado con una conferencia del presidente de Seat, Luca de Meo, y, posteriormente, una mesa redonda, que ha estado compuesta por el vicepresidente y consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente; la presidenta y CEO de Siemens España, Rosa García; y el CEO en Suez Advanced Solutions, Juan Antonio Guijarro.

Después ha habido otra mesa redonda sobre los límites éticos del uso de las tecnologías, entre otras actividades. El acto será clausurado por el Rey de España Felipe VI.