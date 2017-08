Altice ultima una oferta de casi 160.000 millones por Charter, según 'Financial Times'

Según las estimaciones, el valor en Bolsa de la compañía estadounidense rondaría los 120.000 millones de dólares (102.144 millones de euros) a los que habría que sumar una deuda neta de 62.500 millones de dólares (55.356 millones de euros).

Altice aún no habría realizado ningún acercamiento formal y este podría incluso no producirse, según indicaron al diario fuentes próximas a la multinacional domiciliada en Países Bajos y propietaria de SFR, Portugal Telecom o Media Capital, subrayando que una dificultad sería cómo la empresa lograría amasar la financiación necesaria para abordar una operación de tal magnitud, además de que Charter no ha demostrado interés en una potencial fusión.

Charter batió a Altice hace un año en la puja por Time Warner Cable, que acabó siendo adquirida por la estadounidense mediante una transacción valorada en 78.700 millones de dólares (66.967 millones de euros).

Por otro lado, Altice ha informado este jueves de que ha alcanzado una participación del 95,9% en la operadora francesa SFR, tras lo que lanzará una oferta de compra sobre el resto de acciones que aún no posee a un precio de 34,60 euros por título con vistas a la exclusión de la negociación de la empresa.