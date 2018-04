Altaba (Yahoo!) pagará 28,6 millones a la SEC para zanjar el caso de uno de los mayores robos de datos

Así lo señala una disposición de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) consultada por Europa Press, donde determina que la compañía no investigó adecuadamente el incidente que tuvo lugar en 2014, a pesar de que este hecho fue conocido por la alta dirección, que en aquel momento presidía Marissa Mayer. Además, los inversores y el público en general no fueron informados hasta dos años más tarde.

El departamento de seguridad de la información de Yahoo! descubrió en diciembre de 2014 que unos 'hackers' rusos habían robado lo que denominaban como 'la joya de la corona' de Yahoo!, que incluía nombres de usuarios, direcciones de correos electrónicos, números de teléfonos, cifrado de contraseñas o fechas de nacimiento.

"El hecho de que Yahoo! no haya establecido controles y procedimientos para evaluar sus obligaciones de divulgación cibernética terminó dejando a los inversores totalmente a oscuras sobre una violación masiva de datos. Las empresas públicas deberían tener controles y procedimientos establecidos para evaluar adecuadamente los incidentes cibernéticos y divulgar información importante a los inversores", asevera la directora de la oficina regional del regulador estadounidense de San Francisco, Jina Choi.

Tras conocerse en septiembre de 2016 el robo de datos que comprometió la seguridad de las cuentas de más de 1.500 millones de usuarios en 2014 y 2015, Verizon, que había alcanzado un acuerdo para adquirir el negocio operativo de Yahoo! por 4.830 millones de dólares (4.595 millones de euros), rebajó el acuerdo en 350 millones de dólares (333 millones de euros).

Bajo los términos del acuerdo revisado, Yahoo! asumiría los posibles costes derivados de batallas legales con accionistas e investigaciones de la SEC en relación con los 'hackeos' que sufrió la compañía. Finalmente, Verizon completó la adquisición del negocio operativo de Yahoo! en junio de 2017 por 4.480 millones de dólares (3.997 millones de euros).

Más tarde, en un documento remitido al regulador en abril de 2017, Yahoo! admitió que "contemporáneamente" a los ataques cibernéticos, el equipo de seguridad supo de su existencia, por lo que se informó al servicio jurídico y a los altos cargos de que un "actor patrocinado por un Estado" había accedido a datos de ciertas cuentas.

En este documento, el comité de investigación indicaba que el equipo jurídico de la compañía disponía de información suficiente para "justificar una investigación sustancial" en 2014 y que no examinó suficientemente el 'hackeo'. No obstante, estimaron que "no hubo una supresión intencional de la información pertinente" y que Yahoo! no fue aconsejada "adecuadamente" sobre los riesgos comerciales y legales que podía provocar el incidente.