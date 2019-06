Albella (CNMV) reconoce que "es peor" que las cotizadas no publiquen información trimestral

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha admitido que es "peor" que las empresas cotizadas dejen de publicar información financiera trimestral, una rendición de cuentas que próximamente dejará de ser una obligación para las compañías.

Durante su intervención en el seminario 'Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía', organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la APIE, Albella ha lamentado que España es de los pocos países que siguen exigiendo la publicación de información trimestral como una obligación, junto a Rumanía y Polonia, que en cualquier caso tienen un mercado de menor tamaño.

El presidente de la CNMV ha explicado que hay empresas que consideran que están sometidas a una enorme presión cortoplacista que les genera estrés y perjudica su marcha y su gestión.

En consideración a estos sentimientos e inquietudes, la Comisión Europea eliminó su obligatoriedad en 2013. Aunque España la mantuvo, cuatro o cinco años después España se ha quedado prácticamente sola en este sentido.

"Creo que tenemos que ser normales e igual de acogedores y dar opciones a las empresas. La información trimestral es muy apreciada por los analistas y los inversores y desde el punto de vista del abuso de mercado, y genera pautas y hábitos que son sanos", ha apuntado.

HECHOS RELEVANTES MEDIDAMENTE AMBIGUOS

Como ya señaló durante unas jornadas celebradas esta semana en Madrid, la información que las empresas publican mediante hechos relevantes a la CNMV debe ser "clara y suficiente".

El supervisor ha advertido de que, cuando hay filtraciones, las empresas utilizan "demasiadas veces" lenguajes que son "demasiado ambiguos" para crear una impresión en el lector del mensaje que no se corresponde con la realidad de lo que está ocurriendo.

Además, Albella ha detallado que las compañías lo hacen "con todo el máximo cuidado" para no incurrir en riesgos de poder ser acusado de difundir información no veraz.

"Nos hemos encontrado este año con tres o cuatro episodios muy característicos en ese sentido y hemos querido transmitir un mensaje de que no solo se trata de que los hechos relevantes sean claros y suficientes, si no de que también sean leales y no se utilicen lenguajes medidamente ambiguos", ha explicado.

INFORMACIÓN TRANSPARENTE EN SOSTENIBILIDAD

Por otro lado, el presidente de la CNMV ha destacado la importancia de que la incorporar métricas e información fiable en términos de sostenibilidad y responsabilidad social, dado que existe una demanda creciente de interés por parte de los inversores sobre este tipo de actividades a la hora de tomar decisiones.

En este sentido, ha afirmado que el papel del organismo supervisor es contribuir a que la información de los emisores de valores sobre este tipo de información ASG sea "clara y fiable" y que los inversores interesados sean "correctamente asesorados" en este ámbito. Además, ha aprovechado para valorar positivamente que más empresas coticen en Bolsa, pero ha pedido que la legislación no imponga más cargas y obligaciones por ser una empresa cotizada.

"La sostenibilidad se ha convertido en el gran protagonista del mundo financiero y en la CNMV abordamos este asunto con el máximo interés y entusiasmo, creo que estamos destacando en él y lo hacemos especialmente bien", ha celebrado el supervisor de los mercados.