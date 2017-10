Aerocas deteriora el valor de los activos y la Generalitat capitalizará su deuda ampliando capital

En concreto, deterioran en un 50,03 por ciento el valor de los activos, pasando de 161 millones de euros a 81 millones. Además, la Generalitar valenciana capitalizará la deuda con una ampliación de capital por valor de 149 millones de euros.

Este acuerdo forma parte de la estrategia diseñada por los actuales responsables para sanear las cuentas de Aerocas y garantizar la viabilidad del aeropuerto, destaca la Generalitat Valenciana en un comunicado.

El director general de Aerocas, Joan Serafí Bernat, ha explicado que el actual equipo gestor de la sociedad "recibió como herencia una situación muy compleja en todo lo concerniente al aeropuerto".

Como prueba de ello, ha indicado que las cuentas de 2014 y 2015 "se formularon sin la opinión de los auditores, que advirtieron de forma reiterada que no reflejaban de forma fiel la realidad al no contemplar el deterioro del inmovilizado". Por tanto, "eran una ficción, ya que el activo estaba sobredimensionado y los anteriores gestores no lo ajustaron para no incrementar las pérdidas".

"Lo que hemos hecho es pinchar la burbuja que nos encontramos y ajustar a la realidad el valor del aeropuerto: normalizar una situación anómala que impedía aprobar y registrar las cuentas anuales de manera correcta", ha ilustrado el titular de la sociedad.

LA GENERALITAT ASUMIRÁ UN AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL

Bernat ha explicado que, desde el punto de vista contable, "el deterioro de los activos computa en la cuenta de pérdidas". Para corregir esta situación, se ha propuesto que, en la próxima Junta General de Socios de Aerocas, la Generalitat asuma "previsiblemente en solitario" un aumento del capital social de la sociedad por importe de 149 millones de euros, a través de una compensación de la deuda que mantiene la promotora con la Administración autonómica.

En definitiva, "lo que se plantea es que la Generalitat aporte capital a Aerocas con cargo a una deuda que no puede cobrar, una operación que no supondrá desembolso económico para la Generalitat", ha detallado.

A continuación, se producirá una reducción del capital social de Aerocas para restablecer el equilibrio patrimonial. Según Bernat, "esta operación contable supondrá un saneamiento económico de la sociedad, que garantizará la viabilidad de Aerocas y, por extensión, del aeropuerto de Castellón". Se trata, a su juicio, de "una nueva muestra del compromiso del gobierno de la Generalitat con esta infraestructura".

CANAL DE DRENAJE

Por otro lado, Joan Serafí Bernat ha informado que la sociedad ha llegado a un acuerdo transaccional tras la demanda que interpuso por las obras mal ejecutadas del canal de drenaje del aeropuerto. Este acuerdo permite a la sociedad recuperar un total de 685.493 euros.