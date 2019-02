Acciona va a "por todo" con su entrada en el AVE en competencia con Renfe

"Nuestra intención es abarcarlo todo", aseguró el director del negocio de servicios ferroviario del grupo, Fernando García, durante su intervención en una jornada del IE. El directivo de la compañía que preside José Manuel Entrecanales reconoció que la línea AVE Madrid-Barcelona es "la que más atractivo y potencial" presenta para entrar a competir con Renfe.

No obstante, Acciona prevé "abarcar toda" la red AVE de casi 3.000 kilómetros de longitud, la segunda mayor del mundo, con una "gestión integral de transporte y movilidad".

El grupo de construcción y energías renovables se convirtió recientemente en operador al tomar alrededor del 70% del capital de Ilsa, firma constituida por la familia propietaria de Air Nostrum. Ilsa cuenta ya con autorización para explotar un servicio internacional, y, por lo tanto, ya liberalizado, una conexión entre Madrid y Montpellier, que incluiría así el paso y paradas entre Madrid y Barcelona.

No obstante, la firma no ha podido comenzar a dar este servicio por las dificultades encontradas en alquilar trenes a Renfe. En la actualidad, Ilsa, para la que se busca una marca comercial, "no descarta" entrar a competir con Renfe antes de diciembre del año que viene, si bien lo ve difícil.

Ilsa está actualmente "analizando distintas posibilidades" para hacerse con un parque de trenes, mientras en paralelo recibe muestras de interés de inversores por entrar en el proyecto, según indicó su directivo.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))