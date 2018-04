Abogado general del TUE pide reexaminar si debe registrarse la marca 'Kit Kat' en la UE

La EUIPO registró en 2006 dicha marca y en 2012 desestimó un recurso presentado por Cadbury Schweppes (Mondelez en la actualidad) que pedía anular dicho registro, por considerar que la marca de Nestlé había adquirido un carácter distintivo.

Posteriormente, el Tribunal General de la UE anuló esta resolución de la EUIPO al entender que la oficina europea de propiedad intelectual había incurrido en un error al concluir que el carácter distintivo de la marca únicamente había quedado acreditado respecto a una parte del territorio de la UE.

Tanto Nestlé como Mondelez y la EUIPO presentaron recursos contra esta sentencia del Tribunal General pero, en sus conclusiones de este jueves, el letrado Melchior Wathelet ha recomendado al tribunal de Luxemburgo que desestime todos ellos.

En primer lugar, el abogado general tacha de "manifiestamente inadmisible" el recurso de Mondelez, que reprochaba al Tribunal General que hubiera concluido que la marca había adquirido un carácter distintivo en diez países (Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido).

Con respecto a los recursos de Nestlé y EUIPO, el abogado general responde que una marca no puede registrarse en el bloque comunitario si no es percibida como tal sólo en algunos socios comunitarios y no en todos.