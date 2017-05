Abertis se pronunciará sobre la OPA "no solicitada" de Atlantia cuando esté aprobada

Abertis no se pronunciará sobre la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada por la italiana Atlantia hasta que "no sea legalmente preceptivo", esto es, hasta que no esté aprobada por los supervisores del mercado español e italiano, la CNMV y el Consob.

En un comunicado, el grupo español de concesiones asegura haber conocido en la mañana de este lunes la propuesta "voluntaria y no solicitada" planteada por la firma transalpina participada por la familia Benetton.

"El consejo de administración de Abertis no se pronunciará hasta que legalmente sea preceptivo", indicó el grupo español en un comunicado tras conocer la OPA.

"Mientras tanto, la compañía continuará desarrollando el curso ordinario de sus negocios, teniendo en cuenta las restricciones derivadas de su deber de pasividad", añade la compañía que dirige Francisco Reynés.

De su lado, Criteria CaixaHolding, socio de referencia de Abertis con un 22,3% de su capital, consideró la propuesta de Atlantia "amistosa" y manifestó su intención de estudiarla "detenidamente".

CRITERIA ESTUDIARÁ LA OFERTA "AMISTOSA"

"Criteria CaixaHolding acusa recibo de la oferta amistosa y la valorará con tiempo, con detenimiento y sin prisas", indicaron a Europa Press en fuentes del 'holding' de inversión de CaixaBank.

Tras la salida en el último año del fondo CVC y del grupo constructor OHL de su capital, Abertis sólo cuenta actualmente con Criteria como socio histórico de referencia.

No obstante, en su capital cuenta con varios fondos e inversores institucionales con participaciones minoritarias, como son Capital Research Management, que cuenta con alrededor del 10% del grupo que preside Salvador Alemany, BlackRock con otro 3,02%, y Lazard, con un 3%.

UN MES TRAS EL ANUNCIO

Atlantia, controlada al 30,1% por la familia Benetton, concreta su oferta sobre Abertis un mes después de que el pasado 18 de abril informara al mercado de que había propuesto al grupo español una operación corporativa.

En las distintas manifestaciones realizadas desde entonces, una de ellas ante su junta de accionistas, el consejero delegado de la firma italiana Giovanni Castellucci, reiteró la intención de que la operación se realice de forma amistosa, pactada y con la connivencia y concurso de Criteria.